с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики

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Общество В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.

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