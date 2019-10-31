Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
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Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива, который он видит в СМИ и интернете, рассказал глава офиса президента Андрей Богдан в интервью «Украинской правде
».
Коммерсантъ06:32

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Глава офиса президента Украины рассказал об усталости Зеленского от критики

Коммерсантъ06:32

Глава офиса президента заявил об «измученном» Зеленском

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Глава офиса Зеленского рассказал об усталости президента

Lenta.ru04:34

Глава офиса Зеленского признал, что президент Украины устал «из-за негатива»

Комсомольская правда04:12

Богдан рассказал об усталости Зеленского

RT на русском03:47

Глава офиса Зеленского рассказал о его усталости

Известия03:44

Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики

РИА Новости03:37
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Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
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Как отмечается, Яременко заставил извиниться хакер известный под ником "Джокер".
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Политика

Объяснены зверства при расправе над бойцами ЧВК Вагнера в Мозамбике

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Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
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Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

Gazeta.SPb вчера в 17:46
Наука

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Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
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Владимир Путин прибыл в Калининград

В Калининград с рабочим визитом вечером в среду, 31 октября 2019 года, прибыл Президент РФ Владимир Путин*.
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Происшествия

В Пакистане при пожаре в поезде погибли более 60 человек

В результате пожара в поезде в Пакистане погибли более 60 человек, десятки пострадали сообщает GEO TV со ссылкой на главу спасательной службы Бакира Хуссейна.
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Сокращение числа врачей зафиксировано в 54 регионах

В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.
Газета.Ru 04:48
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Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

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РБК 05:25
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Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.
BFM.ru 06:11
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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