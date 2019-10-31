Политика
РИА НовостиГлава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива, который он видит в СМИ и интернете, рассказал глава офиса президента Андрей Богдан в интервью «Украинской правде».Коммерсантъ06:32
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Глава офиса Зеленского признал, что президент Украины устал «из-за негатива»
Комсомольская правда04:12
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Ученые назвали тревожный признак скорой смерти
Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
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Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
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Fiat Chrysler и Groupe PSA договорились о слиянии
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Газета.Ru 06:24
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Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.
BFM.ru 06:11