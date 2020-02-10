Политика

Вести.RuВести.RuГлава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники. Ранее СМИ сообщали о существовании взаимной неприязни и конкуренции между Богданом и помощником президента Андреем Ермаком.
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 "Украинская правда", в понедельник, 10 февраля, руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал прошение об отставке.
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Украинский государственный деятель, юрист, политик. Руководитель Офиса президента Украины с 25 июня 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Заслуженный юрист Украины. На своем посту отвечает за всю коммуникацию, правовые и политические вопросы.
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