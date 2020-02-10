Политика
Вести.RuГлава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники. Ранее СМИ сообщали о существовании взаимной неприязни и конкуренции между Богданом и помощником президента Андреем Ермаком.
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Как сообщает "Украинская правда", в понедельник, 10 февраля, руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал прошение об отставке.Московский Комсомолец16:26
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Mediascope станет совладельцем компании «Цифрасофт»
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Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
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КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
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По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
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Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
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Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
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Продажи автомобилей с пробегом в РФ выросли в январе на 8%
По данным агентства, продажи автомобилей с пробегом в РФ выросли в январе на 8%. По-прежнему лидером авторынка подержанных автомобилей остается Лада.
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В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»
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На Украине ударили первые морозы. В связи с чем «Нафтогаз» решил сократить объём потребления голубого топлива.
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Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время из-за шторма
Рейс из Нью-Йорка в Лондон затратил 4 часа и 56 минут. Прошлый рекорд принадлежал авиакомпании миллионера Ричарда Брэнсона Virgin Atlantic.
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Минюст США проверяет полученную от Джулиани информацию по Украине
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Технологии
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites.
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В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Спорт
В Норвегии заявили об уничтожении российских лыжных гонок
Норвежские журналисты считают, что российские лыжные гонки уничтожают сами себя.
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NASA продолжит закупать места на «Союзах» в 2021 финансовом году
В конце ноября 2019 года на портале государственных закупок США NASA разместило заявку, в которой сообщалось о планах управления приобрести два места на "Союзе" на отправку к МКС одного члена экипажа осенью 2020 года, а второго - весной 2021 года.
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Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 871
В китайской провинции Хубэй число умерших от нового коронавируса увеличилось до 871, число заболевших достигло 29 631, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.
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На Марсе и спутнике Юпитера существует жизнь
Эксперт утверждает, что на Марсе и спутнике Юпитера существуют организмы, которые кардинально отличаются от общего понятия эволюции.
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В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
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Сам Манукян, который выложил в своем микроблоге видео с запечатленным на пальце кольцом, решил не раскрывать все детали и промолчал.
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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
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В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
Общество
В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта
Славянский судоремонтный завод (СРЗ) в Приморье ожидает прибытие плавучей платформы "Морской старт" из США в начале марта, сообщил РИА Новости гендиректор СРЗ Андрей Якимчук.
Энергетика
Urals дешевеет в долларах и рублях
Urals дешевеет в долларах и рублях Рублевая цена российской нефти Urals закрепилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель, обновив двухлетний минимум.