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Глава офиса президента Украины Ермак заявил, что Зеленский готов к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
РИА Новости
Ермак выразил мнение, что переговоры состоятся только тогда, когда появится уверенность, что "президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора".
РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале недели говорил, что никаких конкретных предложений от Украины о встрече Путина и Зеленского Москва не получала.
РИА Новости
Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
РИА Новости

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