РИА НовостиГлава офиса президента Украины Ермак заявил, что Зеленский готов к переговорам с ПутинымПрезидент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.РИА НовостиЕрмак выразил мнение, что переговоры состоятся только тогда, когда появится уверенность, что "президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора".РИА НовостиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале недели говорил, что никаких конкретных предложений от Украины о встрече Путина и Зеленского Москва не получала.РИА НовостиОднако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowНациональная служба новостейФАННародные новостиРЕН ТВЦарьградКомсомольская правдаУтроRT на русскомЭкономика сегодняТелеканал 360°Газета.RuПолитическая ЭкспертизаПятый каналВечерняя МоскваДума ТВПодробнее о событииЕрмак: Зеленский неудачно позвонил Путину в 2021 годуФАН19:37Глава офиса президента Украины Ермак: Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымГазета.Ru18:19Офис Зеленского: разговор президентов Украины и РФ состоится, когда будет, о чем говоритьТАССвчера в 08:52Глава офиса президента Украины подтвердил готовность Зеленского к переговорам с ПутинымRT на русскомвчера в 09:55В офисе Зеленского заявили о его готовности общаться с Путиным, если будет предмет для разговораКомсомольская правдавчера в 09:36На Украине снова заявили о готовности Зеленского к переговорам с ПутинымНезависимая газетавчера в 09:25Глава офиса президента Украины Ермак: Зеленский готов созвониться с лидером РФ ПутинымLenta.ru18:15Показать ещёОценить147Поделиться