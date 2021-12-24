РИА НовостиГлава офиса президента Украины Ермак заявил, что Зеленский готов к переговорам с ПутинымПрезидент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.РИА НовостиЕрмак выразил мнение, что переговоры состоятся только тогда, когда появится уверенность, что "президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора".РИА НовостиВласти Украины предложили десять шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу во всех существующих форматах.КоммерсантъПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале недели говорил, что никаких конкретных предложений от Украины о встрече Путина и Зеленского Москва не получала.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowНациональная служба новостейФАННародные новостиПолитРоссияПолитика СегодняЯмал-МедиаРЕН ТВЦарьградКомсомольская правдаУтроRT на русскомЭкономика сегодняТелеканал 360°Газета.RuПолитическая ЭкспертизаПятый каналВечерняя МоскваДума ТВПодробнее о событииЕрмак рассказал о неудачной попытке Зеленского поговорить с ПутинымНародные новости21:32Ермак: Зеленский неудачно позвонил Путину в 2021 годуФАН19:37На Украине снова заявили о готовности Зеленского к переговорам с ПутинымНезависимая газетавчера в 09:25Глава офиса президента Украины Ермак: Зеленский готов созвониться с лидером РФ ПутинымLenta.ru18:15Глава офиса президента Украины подтвердил готовность Зеленского к переговорам с ПутинымRT на русскомвчера в 09:55Глава офиса президента Украины Ермак: Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымГазета.Ru18:19Офис Зеленского: разговор президентов Украины и РФ состоится, когда будет, о чем говоритьТАССвчера в 08:52Показать ещёОценить411Поделиться