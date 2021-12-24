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Глава офиса президента Украины Ермак заявил, что Зеленский готов к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
РИА Новости
Ермак выразил мнение, что переговоры состоятся только тогда, когда появится уверенность, что "президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора".
РИА Новости
Власти Украины предложили десять шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу во всех существующих форматах.
Коммерсантъ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале недели говорил, что никаких конкретных предложений от Украины о встрече Путина и Зеленского Москва не получала.
РИА Новости

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