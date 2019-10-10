Здоровье
Lenta.ruГлава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина ожидается сокращение штата. Об этом рассказал директор учреждения Иван Стилиди, передают «Известия». Причиной грядущего сокращения штата стали проблемы с финансами, отметил Стилиди.
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с чего всё началось
Нехватку рук временно компенсировали врачами из других отделений и клиник. Об этом «Известиям» рассказал директор центра, член-корреспондент РАН, профессор Иван Стилиди. По его мнению, конфликт назревал с момента, как он принял руководство учреждением — то есть в течение полутора лет.Известиявчера в 17:01
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В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.
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