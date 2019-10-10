Здоровье

Lenta.ruLenta.ruГлава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина ожидается сокращение штата. Об этом рассказал директор учреждения Иван Стилиди, передают «Известия». Причиной грядущего сокращения штата стали проблемы с финансами, отметил Стилиди.
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с чего всё началось

«Никого я не увольнял, кроме двух десятков человек»

Нехватку рук временно компенсировали врачами из других отделений и клиник. Об этом «Известиям» рассказал директор центра, член-корреспондент РАН, профессор Иван Стилиди. По его мнению, конфликт назревал с момента, как он принял руководство учреждением — то есть в течение полутора лет.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В отделе кадров НМИЦ им. Блохина нет заявлений от медсестёр

REGNUM02:44

Глава онкоцентра имени Блохина пообещал уволить более 30 сотрудников

Daily Storm00:36

В бунте врачей оказались замешаны большие деньги и серые схемы

Комсомольская правдавчера в 13:16

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

Известиявчера в 19:19

Глава онкоцентра Блохина прокомментировал возможное сокращение штата

RT на русскомвчера в 18:07

«Известия»: более 30 сотрудников онкоцентра им. Блохина могут попасть под сокращение

ТАССвчера в 17:49

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращении более 30 сотрудников

Москва 24вчера в 20:39
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Политика

Путин уволил Глазьева с поста своего советника

Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
РБК вчера в 11:29
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика

Памфилова рассказала Путину о цинизме и нарушениях на выборах

Наиболее проблемными стали Москва и Санкт-Петербург, а выборы в Петербурге Памфилова и вовсе сочла "беспрецедентными по цинизму и нарушениям".
Neva.Today вчера в 16:18
Общество

Мутко ответил на жалобу застройщиков о «потребительском терроризме»

Рост числа исков к застройщикам о взыскании неустоек за выявленные в новых квартирах недостатки связан с отсутствием четких критериев качества их работы, заявил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.
РБК вчера в 12:18
Энергетика

В США пообещали падение цен на нефть

Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Кино

Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон

Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Inc-news.ru 07 октября в 15:30
Здоровье

В России прооперировали девочку из США

ПроТуймазы вчера в 01:02
Политика

Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году

Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Известия вчера в 19:45
Футбол

Президент УЕФА объяснил проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге

Экономика сегодня 02:39
Общество

Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии

Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении.
Lenta.ru 00:56
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 08 октября в 17:06
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Известия вчера в 02:39
Политика

Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Общество

В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

В 2019 году в Москве 34 новорожденных мальчика получили имя Добрыня, а 26 - Хабиб, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.
Интерфакс 01:38
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Армия и оружие

ВСУ открыли огонь в районе запланированного разведения сил в Донбассе

Известия вчера в 04:19
Теннис

Кудерметова сыграет с Ястремской в четвертьфинале турнира в Тяньцзине

РИА Новости 02:01
Армия и оружие

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.
Национальная служба новостей вчера в 17:14
Политика

Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Говоря о подготовленных мерах по модернизации первичного звена здравоохранения в целом, Медведев сообщил, что "все эти решения уже с сегодняшнего дня начинают действовать".
РИА Новости вчера в 11:07
Футбол

Сборная Германии упустила победу в товарищеском матче против Аргентины

Красная весна вчера в 17:22
Политика

Зеленский впервые устроит пресс-марафон для журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября впервые за четыре месяца поговорит с прессой.
News.ru вчера в 18:23
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Происшествия

В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе

Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.
РИА Новости 01:59
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Здоровье

Каждый пятый в России страдает депрессией

Врач-психиатр Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал, что в России каждый пятый человек страдает каким-либо расстройством настроения.
7 новостей 00:04
Экономика

Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень

Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
REGNUM 08 октября в 10:46
Экономика

Названа численность мигрантов в России

В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.
Газета.Ru 02:31
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 08 октября в 05:56
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма

Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36
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