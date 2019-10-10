Здоровье

ИзвестияИзвестияГлава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

Стилиди добавил, что из НИИ детской онкологии и гематологии уходят достаточно опытные врачи. Однако, по мнению директора НМИЦ, это «не уникальные, как они рассказывают, надев на себя корону, специалисты». "Есть график, по которому все вакансии будут прикрыты", — отметил Стилиди.
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с чего всё началось

«Никого я не увольнял, кроме двух десятков человек»

Нехватку рук временно компенсировали врачами из других отделений и клиник. Об этом «Известиям» рассказал директор центра, член-корреспондент РАН, профессор Иван Стилиди. По его мнению, конфликт назревал с момента, как он принял руководство учреждением — то есть в течение полутора лет.
Известиявчера в 17:01

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Глава онкоцентра имени Блохина отрицает наличие финансового кризиса в учреждении

Коммерсантъвчера в 20:34

В онкоцентре Блохина сообщили о возможном сокращении более 30 сотрудников

РИА Новостивчера в 19:54

Из главного онкоцентра России, где бастовали врачи из-за низких зарплат, уволят три десятков медиков

URA.Ruвчера в 18:21

Глава онкоцентра Блохина заявил о скором сокращении более 30 сотрудников

РБКвчера в 18:38

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

Известиявчера в 19:19

Глава онкоцентра Блохина прокомментировал возможное сокращение штата

RT на русскомвчера в 18:07

«Известия»: более 30 сотрудников онкоцентра им. Блохина могут попасть под сокращение

ТАССвчера в 17:49
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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Коммерсантъ вчера в 11:46
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1pnz.ru вчера в 08:37
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Портал Поиск вчера в 13:03
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За год ценник на готовый бизнес упал на 3,7% и составил 3,2 млн руб. Самая низкая стоимость зафиксирована в Ульяновске (в среднем 1,3 млн руб.), а дороже всего готовый бизнес оказался в Ростове-на-Дону.
РБК вчера в 23:01
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Evo-rus.com вчера в 10:59
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Ugpressa.ru вчера в 15:03
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Российская газета вчера в 23:12
Технологии

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В сентябре стало известно, что ведущие операторы связи России проверят оборудование, которое позволит блокировать мессенджер Telegram и другие запрещённые в стране интернет-ресурсы.
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АМИТЕЛ 08 октября в 08:24
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Звезда сериала «Сваты» решил покинуть проект

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Дни.ру вчера в 04:00
Политика

Фонд Навального признан иностранным агентом

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
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РИА Новости вчера в 12:03
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Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

RT на русском вчера в 15:20
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Lenta.ru вчера в 23:09
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Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
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