Здоровье

ИзвестияИзвестияГлава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

Стилиди добавил, что из НИИ детской онкологии и гематологии уходят достаточно опытные врачи. Однако, по мнению директора НМИЦ, это «не уникальные, как они рассказывают, надев на себя корону, специалисты». "Есть график, по которому все вакансии будут прикрыты", — отметил Стилиди.
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с чего всё началось

«Никого я не увольнял, кроме двух десятков человек»

Нехватку рук временно компенсировали врачами из других отделений и клиник. Об этом «Известиям» рассказал директор центра, член-корреспондент РАН, профессор Иван Стилиди. По его мнению, конфликт назревал с момента, как он принял руководство учреждением — то есть в течение полутора лет.
Известиявчера в 17:01

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Глава онкоцентра имени Блохина отрицает финансовый кризис в учреждении

Коммерсантъвчера в 20:34

Глава онкоцентра Блохина прокомментировал возможное сокращение штата

RT на русскомвчера в 18:07

Глава онкоцентра Блохина заявил о скором сокращении более 30 сотрудников

РБКвчера в 18:38

Из главного онкоцентра России, где бастовали врачи из-за низких зарплат, уволят три десятков медиков

URA.Ruвчера в 18:21

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

Известиявчера в 19:19

В онкоцентре Блохина сообщили о возможном сокращении более 30 сотрудников

РИА Новостивчера в 19:54

«Известия»: более 30 сотрудников онкоцентра им. Блохина могут попасть под сокращение

ТАССвчера в 17:49
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Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

РИА Новости вчера в 09:54
Армия и оружие

Турция начала военную операцию на севере Сирии

DP.RU вчера в 09:26
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

В документе, подписанном главой ведомства Владимиром Колокольцевым, постановляется, что ответственный секретарь комиссии должен "инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних".
РИА Новости вчера в 18:20
Общество

Непростительные ошибки: что не простят знаки Зодиака ни в коем случае

Ни за что на свете Овны не смогут простить предательство. Узнав об обмане, они навсегда вычеркивают из жизни предателя.
SM News вчера в 07:46
Армия и оружие

Эрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:57
Политика

Украинские радикалы со стрельбой прорвались в Донбасс

ТВ Центр вчера в 09:52
Политика

В США намерены объявить о планах выхода из Договора по открытому небу

Администрация Соединенных Штатов в скором времени намерена объявить о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).
Мойка78 вчера в 15:19
Волейбол

Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru вчера в 04:09
Здоровье

Жителей России призвали не перегреваться

Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 17:37
Политика

Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия вчера в 11:42
Футбол

Агент Малкома опубликовал фотографию игрока из больницы

Спорт-Экспресс вчера в 19:11
Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru вчера в 00:36
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 08 октября в 07:26
Политика

Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

РИА Новости 00:44
Шоу-бизнес

Анне Хилькевич поставили диагноз «анорекия»

7Дней.ру вчера в 13:30
Армия и оружие

Военные США переправили двух палачей ИГ из Сирии в Ирак

Американские военные взяли под собственную охрану несколько десятков террористов «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), в том числе двух человек из британской ячейки организации, обвиняемых в причастности к казням американских и западных заложников.
Известия вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Звезда фильма «Москва слезам не верит» спасает мужа от тяжелой болезни

Зрителям Наталья запомнилась по роли Александры, дочери главной героини фильма "Москва слезам не верит".
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Шоу-бизнес

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Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета вчера в 04:13
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
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По данным Минздрава России остро не хватает более 25 тысяч врачей (онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов) и около 130 тысяч медсестер.
ФедералПресс вчера в 22:25
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Политика

Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Известия вчера в 22:15
Политика

Путин уволил Глазьева с должности советника

Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.
РИА Новости вчера в 10:58
Политика

Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году

Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Известия вчера в 19:45
Политика

Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России

В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.
Русская Планета вчера в 11:08
Политика

Евродепутат назвал коррупцию на Украине «российским продуктом»

Евродепутат от Болгарии Александр Александров-Йорданов в ходе проходивших в Европарламенте слушаний по Украине заявил, что коррупция в стране является результатом российского влияния, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:56
Космос

У Сатурна обнаружилось 20 новых спутников

Команда астрономов из Института Карнеги с помощью телескопа Субару обнаружила 20 новых лун Сатурна. Ранее рекордсменом считался Юпитер.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Sportbox.RU вчера в 04:12
Авто

Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла

Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд вчера в 09:39
Политика

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
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