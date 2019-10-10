Здоровье
ИзвестияГлава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
Стилиди добавил, что из НИИ детской онкологии и гематологии уходят достаточно опытные врачи. Однако, по мнению директора НМИЦ, это «не уникальные, как они рассказывают, надев на себя корону, специалисты». "Есть график, по которому все вакансии будут прикрыты", — отметил Стилиди.
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с чего всё началось
Нехватку рук временно компенсировали врачами из других отделений и клиник. Об этом «Известиям» рассказал директор центра, член-корреспондент РАН, профессор Иван Стилиди. По его мнению, конфликт назревал с момента, как он принял руководство учреждением — то есть в течение полутора лет.Известия17:01
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Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NEWSONE заявила, что экс-президент Украины Пётр Порошенко «проиграл» страну, когда подписал Минские соглашения в 2015 году.
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В Саратове пропала 9-летняя девочка: возбуждено дело об убийстве
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
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В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ
Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.
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«Путин приказал»: нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
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Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк
Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.
РИА Новости 08:02
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Федор Емельяненко заявил о завершении карьеры
Российский боец Федор Емельяненко завершит спортивную карьеру через три поединка, сообщает ТАСС.
Москва 24 06:45
Происшествия
В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки
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Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
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«Пропаганда работала уже тогда». Как на Украине отмечают 20-летие культового матча с Россией
Украинские СМИ и болельщики в день 20-летия легендарного матча пытались задеть Россию.
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Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.
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RT на русском 04:00
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать
Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Дни24 07 октября в 05:07
Шоу-бизнес
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«Любой желающий, кто не сумел попасть на мой юбилейный концерт, может увидеть его в кинотеатрах России в октябре», – написала Алла Пугачева на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru 11:20
Наука
В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
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Две жительницы Дагестана предстанут перед судом за убийство насильника
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На борту летевшего из Красноярска в Москву самолета умер пассажир
Лайнер авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в московский аэропорт Домодедово, накануне вечером совершил вынужденную посадку в Омске из-за плохого самочувствия пассажира, передает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта.
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Газета.Ru 01:51
Политика
США и Китай не смогли достичь прогресса в торговых переговорах
Представители Китая и США не смогли достичь договоренностей в ходе двухдневных торговых консультаций перед новым раундом переговоров официальных делегаций, сообщает South Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 20:55