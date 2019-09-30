Общество
Радио Комсомольская правдаКонфликт в НМИЦ Блохина списали на «дирижеров» вне учреждения
За конфликтом в детском онкоцентре Блохина стоит группа лиц вне него, которая «пытается умело дирижировать». Такое заявление сделал на пресс-конференции глава НМИЦ Иван Стилиди. По его словам, критикующие порядки в центре и намеренные увольняться ряд врачей оказались «ведомыми».
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