Общество

Радио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаКонфликт в НМИЦ Блохина списали на «дирижеров» вне учреждения

За конфликтом в детском онкоцентре Блохина стоит группа лиц вне него, которая «пытается умело дирижировать». Такое заявление сделал на пресс-конференции глава НМИЦ Иван Стилиди. По его словам, критикующие порядки в центре и намеренные увольняться ряд врачей оказались «ведомыми».
Читать в источнике
Комментировать90

Подробнее о событии

Глава Центра Блохина: новый директор НИИ детской онкологии ужесточила дисциплину

ТАСС15:10

Глава онкоцентра Блохина заявил о подстрекателях конфликта извне

Rambler News Service13:52

Глава онкоцентра Блохина считает, что врачей спровоцировали на конфликт

Коммерсантъ15:00

Глава центра Блохина предостерег врачей от «заградотрядов из пациентов»

РБК14:45

В центре Блохина рассказали о возможных причинах протеста детских онкологов

Lenta.ru14:31

Руководство центра онкологии имени Блохина написало жалобу на врачей, пригрозивших массовым увольнением

Эхо Москвы17:02

Директор центра им. Н.Блохина: Дети получат необходимую помощь вне зависимости от действий сотрудников

Агентство Москва14:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
Кино

Фильм «К звездам» возглавил российский прокат

Газета.Ru 10:37
Здоровье

В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина

На вопрос, собирается ли Кремль разрешить ситуацию в "ручном режиме", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации".
Российская газета 09:33
Общество

ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Происшествия

Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции

В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество

Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса

29 сентября в Дагестане в самом древнем городе Дербент прошла многотысячная свадьба. В этот день в брак вступили сразу 30 пар.
Голос степи 02:01
Энергетика

Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли

Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
Интерфакс 08:37
Политика

США расширили санкционные списки россиян

США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Политика

«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке

В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Политика

Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
Известия 15:36
Экономика

США готовит для Китая финансовую экзекуцию

Отмечается, что только один слух об этом привел к падению цен акций крупнейших китайских компаний, а также общей капитализации на миллиарды долларов.
Политическая Экспертиза 03:38
Армия и оружие

США не планируют возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров

РИА Новости 17:18
Футбол

Сборная Грузии по регби устроила скандал из-за песни Валерия Меладзе

Актуальные Новости 08:40
Политика

Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы

Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
Политика

Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии

Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах.
Российская газета вчера в 16:46
Энергетика

Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель

Фьючерс на ноябрь на нефть марки Brent, торги которым прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 по Москве подешевел на $0,98 (1,58%) - до $60,93 за баррель.
Интерфакс 12:06
Космос

ABC (Испания): а что, если за нами тысячи лет наблюдают с квазиспутников Земли? (ABC.es)

Недавно рядом с Землей была обнаружена группа каменистых небесных тел. Это так называемые коорбитальные объекты.
ИноСМИ 18:55
Шоу-бизнес

Тома Круза заметили в киевском метро

Отмечается, что украины смогли увидеть актера на станции метро "Золотые ворота". Уточняется, что Круз был окружен охраной.
Газета.Ru 19:14
Шоу-бизнес

Нарколог объяснил поведение Бочкаревой при задержании с кокаином

РЕН ТВ 15:40
Политика

В Кремле планируют отправить в отставку губернатора Иркутской области

В Кремле собираются отправить в досрочную отставку главу Иркутской области Сергея Левченко, о чем РБК проинформировали три собеседника, приближенные к администрации президента.
Капитал страны 05:53
Музыка

За что Соловьев жестко раскритиковал новую песню Гребенщикова

Газета.Ru 15:33
Экономика

Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК 12:01
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

С 1 октября в России вступают в силу новые законы и правила.
Вести.Ru 17:27
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили

Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
Происшествия

Судебная экспертиза: Хачатурян нанес тяжкий вред здоровью дочерей

Паршин добавил, что эксперты определили вред, нанесенный здоровью сестер, как тяжкий.
Московский Комсомолец 16:27
Недвижимость

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Якутия 24 03:10
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Политика

МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным

Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».
РБК 17:00
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»

Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Гаджеты

33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное