За конфликтом в детском онкоцентре Блохина стоит группа лиц вне него, которая «пытается умело дирижировать». Такое заявление сделал на пресс-конференции глава НМИЦ Иван Стилиди. По его словам, критикующие порядки в центре и намеренные увольняться ряд врачей оказались «ведомыми».

Конфликт в НМИЦ Блохина списали на «дирижеров» вне учреждения

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