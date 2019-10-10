Здоровье

Газета.RuГазета.RuГлава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях

По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
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с чего всё началось

«Никого я не увольнял, кроме двух десятков человек»

Нехватку рук временно компенсировали врачами из других отделений и клиник. Об этом «Известиям» рассказал директор центра, член-корреспондент РАН, профессор Иван Стилиди. По его мнению, конфликт назревал с момента, как он принял руководство учреждением — то есть в течение полутора лет.
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Иван Стилиди с момента назначения главой Онкоцентра Блохина уволил около 30 сотрудников

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