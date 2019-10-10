Здоровье
Газета.RuГлава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
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с чего всё началось
Нехватку рук временно компенсировали врачами из других отделений и клиник. Об этом «Известиям» рассказал директор центра, член-корреспондент РАН, профессор Иван Стилиди. По его мнению, конфликт назревал с момента, как он принял руководство учреждением — то есть в течение полутора лет.Известиявчера в 17:01
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Иван Стилиди с момента назначения главой Онкоцентра Блохина уволил около 30 сотрудников
Комсомольская правда04:40
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Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней, как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — завила Байбарина.
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