Нехватку рук временно компенсировали врачами из других отделений и клиник. Об этом «Известиям» рассказал директор центра, член-корреспондент РАН, профессор Иван Стилиди. По его мнению, конфликт назревал с момента, как он принял руководство учреждением — то есть в течение полутора лет.

с чего всё началось

По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.

Политика Зеленский оценил последствия разговора с Трампом Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, из-за которого разгорелся скандал, никак не мог повлиять на отношения между Киевом и Вашингтоном.

Армия и оружие Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.

Здоровье Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина «Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней, как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — завила Байбарина.

Политика Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.

Шоу-бизнес Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.

Экономика Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы» Сегодня, по словам бизнес-омбудсмена, все наоборот: доставщики мусора платят свалкам за прием ТБО, поэтому у сборщиков нет резона везти отходы на легальные свалки.

Здоровье Жителей России призвали не перегреваться Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Политика Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.