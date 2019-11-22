Общество
Piter.tvГлава оператора мусорной реформы Буцаев ушел в отставку
Глава "Российского экологического оператора", который является куратором стартовавшей в начале этого года мусорной реформы в России, Денис Буцаев отправлен в отставку. Его пост может занять экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
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с чего всё началось
Назначенный только в начале года гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев может покинуть свой пост. Об этом «Ведомостям» сообщили два чиновника и два человека, близких к РЭО. Буцаев знает об отставке, говорит человек, близкий к РЭО.Ведомости10:21
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