Назначенный только в начале года гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев может покинуть свой пост. Об этом «Ведомостям» сообщили два чиновника и два человека, близких к РЭО. Буцаев знает об отставке, говорит человек, близкий к РЭО.

с чего всё началось

Глава "Российского экологического оператора", который является куратором стартовавшей в начале этого года мусорной реформы в России, Денис Буцаев отправлен в отставку. Его пост может занять экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

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