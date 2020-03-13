Происшествия

RT на русскомRT на русскомГлава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
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"По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой указанные сотрудники уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве
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РЕН ТВ04:04

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Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

RT на русском06:22

Начальник угрозыска и его подчиненная уволены в Москве за фото в морге

Москва 2405:19

Руководители полицейских привлечены к ответственности за фото в морге

РЕН ТВ04:04

Глава отдела угрозыска в Москве уволен за фотосессию с телами в морге

Интерфакс04:50

Главу отдела угрозыска в Москве уволили из-за селфи в морге

РИА Новости04:47

Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге

Lenta.ru04:39

Двух полицейских в Москве уволили из-за фотографий на фоне трупов в морге

ТАСС04:55
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Политика

Песков назвал информационной диверсией фейки о поправках к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение сообщений о том, что в одной из поправок к Конституции РФ пропишут перераспределение доходов от ресурсов России, - это информационная диверсия.
РЕН ТВ 06:16
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Съемки «Шан-Чи и Легенда Десяти Колец» остановлены

Производство фильма студии Marvel "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" временно приостановлено из-за проблем, связанных с коронавирусом.
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В матче Кубка Либертадорес арбитр показал восемь красных карточек

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Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
RT на русском 06:47
Происшествия

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
Газета.Ru 06:28
Хоккей

НХЛ остановила сезон из-за коронавируса

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Газета.Ru вчера в 13:01
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Елизавета Ч. пропала 7 марта в селе Бокино (Тамбовский район).
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Наука

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Как сообщают ученые, этот динозавр был не больше самой маленькой из ныне известных птиц, колибри.
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Врач назвал основные угрозы коронавируса для России

Врач Владимир Будянский назвал 4 главные опасности в случае вспышки коронавируса в России.
Газета Кемерова 01:51
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в мире в 2019 году

Самым популярным новым кроссовером на мировом рынке по итогам 2019 года стала модель Toyota RAV4 — за весь прошлый год было продано 949 919 таких машин.
Известия вчера в 10:54
Политика

Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru 06:37
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Кокорин станцевал лезгинку после дубля за «Сочи»

Футболист «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за клуб «Сочи», станцевал лезгинку после матча с «Оренбургом» 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Известия вчера в 12:49
Шоу-бизнес

«Очень обидно»: сын Синди Кроуфорд ответил на критику своей татуировки на лице

20-летний сын Синди Кроуфорд некоторое время назад набил татуировку.
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Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
RT на русском 03:35
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Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»

Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Грани.ру 06:49
Футбол

УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Левандовски - болельщикам: «Спорт очень важен, но ваша безопасность важнее»

Отдельно прошу наших молодых фанатов. Отнеситесь к закрытию школ ответственно ради вашей безопасности и здоровья.
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Происшествия

Названо число пациентов больницы для зараженных коронавирусом в Москве

Газета.Ru 05:31
Политика

Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Ведомости вчера в 05:42
Игры

GTA 6 могут анонсировать 20 марта

Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Cyber.sports.ru 11 марта в 09:20
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В Минздраве заявили о пандемии ожирения в России

"55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение", - приводит слова главного внештатного диетолога министерства Виктора Тутельяна РИА Новости.
Вестник Кавказа 02:34
Общество

Дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса призывает Роспотребнадзор

На сайте Роспотребнадзора появились рекомендации по дезинфекции мобильных устройств.
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Шоу-бизнес

Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

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От парализованного актера Алексея Янина съехала жена

36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.
Московский Комсомолец вчера в 11:15
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РФС отменил красные карточки Кверквелии и Карпова

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС отменил красные карточки защитников "Локомотива" Соломона Кверквелии и ЦСКА Вадима Карпова, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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Общество

В Казахстане обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Lenta.ru 04:56
Политика

Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан не стал подтверждать, что китайская сторона считает, что новый коронавирус в Ухань могла занести армия США.
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Политика

В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках

Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
Lenta.ru 11 марта в 17:22
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 04:25
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