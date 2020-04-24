Общество

Российская газетаРоссийская газетаГлава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

Руководитель полицейского главка Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку. Он занимал эту должность в течение последних пяти лет.
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с чего всё началось

Глава новосибирского МВД написал рапорт об увольнении

Сегодня, 24 апреля, стало известно, что глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал рапорт об увольнении.
НГС01:21

Подробнее о событии

Глава новосибирского МВД подал в отставку после скандала с аудиозаписями

Подъём05:28

Эпоха Стерликова: 6 скандалов, случившихся за годы работы бывшего (почти) главы новосибирского МВД

НГС06:18

Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Тайга.инфо00:50

Виновата подчиненная блондинка? Из-за чего ушел глава новосибирского управления МВД

КП - Новосибирск05:26

В региональном главке МВД подтвердили отставку Стерликова

Сибкрай.ru02:12

Глава новосибирского управления МВД уходит в отставку

РБК Новосибирск01:05

Стали известны подробности отставки начальника новосибирского главка Юрия Стерликова

Вести Новосибирск05:54
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Армия и оружие

Военные медики помогут зараженным коронавирусом в Подмосковье

Военные медики помогут коллегам из Подмосковья лечить инфицированных коронавирусом жителей региона.
Российская газета 09:27
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Футбол

Чемпионат Нидерландов отменен. «Аякс» не станет чемпионом

На момент остановки чемпионата страны первое и второе места занимали "Аякс"и АЗ, набравшие по 56 очков в 25 матчах.
Вести.Ru 12:55
Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
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Общество

Власти выпустят рекомендации россиянам на майские праздники

Правительство РФ выпустит специальные инструкции для жителей России, как отмечать майские праздники с учетом карантинного режима, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, – об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.
Газета.Ru 13:34
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Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
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Общество

В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
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Наука

Биологи объяснили ослабление сладкого вкуса у холодных продуктов

В статье, опубликованной в журнале Current Biology, ученые отмечают, что лабораторные дрозофилы демонстрируют заметное снижение тяги к сладкому при температуре 19 °С, в сравнении с тем же блюдом при температуре 23 °С. При этом воспринимающие сладкий вкус рецепторы у мушек срабатывали одинаково в обоих случаях.
Naked Science 04:35
Здоровье

Около больниц Петербурга образовались очереди из скорых

К следующему вторнику, 28 апреля, в Петербурге перепрофилируют под прием пациентом с симптомами коронавируса еще пять медицинских учреждений: горбольницы №№ 38 (имени Семашко) и 15, Мариинскую больницу, детскую горбольницу Святой Ольги и роддом №16.
Московский Комсомолец 03:54
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
3,6K
Политика

Шушкевич обвинил Горбачева во лжи о развале СССР

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич обвинил во лжи первого президента СССР Михаила Горбачева, назвавшего ГКЧП виновниками срыва перестройки.
РИА Новости вчера в 12:00
2,7K
Экономика

Лукашенко подписал указ о поддержке экономики страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:04
Общество

Испанские ученые выяснили, как COVID-19 проник в страну

Ученые мадридского Института здоровья имени Карлоса III провели исследование о проникновении вируса COVID-19 в страну и пришли к сенсационным выводам.
Газета.Ru 13:51
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Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
1,3K
Армия и оружие

Тульские ЗРПК «Панцирь» напугали турецких летчиков в Ливии

Как только летчики увидели четыре ЗРПК "Панцирь-С", приведенные в полную боевую готовность, они развернулись и улетели в неизвестном направлении.
Тульская служба новостей вчера в 05:32
11
Шоу-бизнес

Джиган посвятил песню жене, но Оксане Самойловой всё равно

Кажется, рэпер одумался и решил вернуть жену. Однако Оксане на признания все равно.
Popcake 14:46
3
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
1,4K
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
1,1K
Общество

МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому

МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
23
Политика

В Коми снова сменился министр здравоохранения

Минздрав Республики Коми временно возглавил Борис Александров, прежний министр Виктория Филин проработала на посту две недели.
ТАСС 10:07
9
Общество

Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских

В некоторых регионах уже задумались об открытии салонов красоты и других предприятий, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.
Ведомости 09:46
32
Здоровье

Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
160
Общество

Президент предложил расширить программы льготного автокредитования

SM News 10:08
4
Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
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Политика

Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

Сохранение ограничений как минимум до 12 мая позволит избежать второй волны заболевания, добавил он.
РИА Новости 13:50
79
Общество

В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу

Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
3
Общество

Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP.
Коммерсантъ 14:59
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Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Время Н 09:56
80
Игры

Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2

Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
ГЛАС.RU 10:44
11
Экономика

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ вчера в 11:13
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