Сегодня, 24 апреля, стало известно, что глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал рапорт об увольнении.

с чего всё началось

Руководитель полицейского главка Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку. Он занимал эту должность в течение последних пяти лет.

Политика Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.

Происшествия В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус Тридцать шесть сотрудников горбольницы №1 в городе Златоуст Челябинской области заболели коронавирусом, среди них беременная девушка, ее заболевание протекает в легкой форме, сообщает минздрав региона. 1

Экономика Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24». 231

Экономика Правкомиссия включила еще 662 компании в перечень системообразующих «Правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера России Андрея Белоусова одобрила включение 662 компаний в отраслевые списки системообразующих предприятий»,— говорится в сообщении. 1

Общество Минобрнауки назвал срок окончания учебного года в вузах После окончания образовательных программ в вузах начнутся каникулы, практика и т.п. Сдвигать сроки завершения учебного года не планируется.

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 981

Общество Власти Ленинградской области разрешили парикмахерским открыться Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, которое позволит парикмахерским в городах с небольшим числом больных коронавирусом возобновить работу. 5

Политика РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. 2,8K

Политика Голикова попросила россиян чуть-чуть потерпеть «Главное, что еще раз хочу сказать, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан в том, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем», — приводит «РИА Новости» слова Голиковой.

Общество Голикова раскрыла статистику смертности от коронавируса по возрастам Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами озвучила статистику по смертности от коронавируса в России по возрастам.

Общество СМИ анонсировали крупнейшую реформу МГУ Целью реформы заявлена ликвидация дублирующих друг друга направлений обучения, которые одновременно функционируют на разных факультетах.

Общество Москвичи стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила о том, что москвичи устали от самоизоляции и стали менее ответственно к ней относиться. 126

Происшествия В Москве полицейского и адвоката подозревают во взяточничестве Сотрудник полиции и адвокат были задержаны в Москве по подозрению во взяточничестве на 500 тысяч рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. 3

Общество Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 104

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1K

Шоу-бизнес Татьяну Буланову выписали из больницы Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы. 5

Происшествия В Новгородской области столкнулись военный грузовик и мусоровоз Великий Новгород, 24 апреля 2020, 18:02 — REGNUM ДТП с участием военного грузовика и мусоровоза произошло в Новгородской области.

Общество В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне. 340