Общество
Российская газетаГлава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
Руководитель полицейского главка Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку. Он занимал эту должность в течение последних пяти лет.
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с чего всё началось
Сегодня, 24 апреля, стало известно, что глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал рапорт об увольнении.НГС01:21
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Стали известны подробности отставки начальника новосибирского главка Юрия Стерликова
Вести Новосибирск05:54
Виновата подчиненная блондинка? Из-за чего ушел глава новосибирского управления МВД
КП - Новосибирск05:26
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Политика
Горбачёв назвал виновников срыва перестройки и развала СССР
Что же касается срыва перестройки, то, заявил Горбачёв, в этом виноваты путчисты из Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП).
НТВ вчера в 07:32
Политика
Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы
Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
ТАСС 13:33
Происшествия
В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус
Тридцать шесть сотрудников горбольницы №1 в городе Златоуст Челябинской области заболели коронавирусом, среди них беременная девушка, ее заболевание протекает в легкой форме, сообщает минздрав региона.
РИА Новости 12:58
Здоровье
Ученые сообщили о высокой смертности пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Почти девять из десяти пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, умерли в Нью-Йорке, сообщили американские ученые.
Don24 12:23
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Экономика
Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
Экономика
Правкомиссия включила еще 662 компании в перечень системообразующих
«Правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера России Андрея Белоусова одобрила включение 662 компаний в отраслевые списки системообразующих предприятий»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 13:38
Общество
Минобрнауки назвал срок окончания учебного года в вузах
После окончания образовательных программ в вузах начнутся каникулы, практика и т.п. Сдвигать сроки завершения учебного года не планируется.
REGNUM 12:53
Единоборства
Боксер Александр Поветкин во второй раз стал отцом
Российский боксер Александр Поветкин стал отцом во второй раз. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Мир бокса».
Вечерняя Москва 09:44
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Общество
Власти Ленинградской области разрешили парикмахерским открыться
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, которое позволит парикмахерским в городах с небольшим числом больных коронавирусом возобновить работу.
Известия 12:52
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
Политика
Голикова попросила россиян чуть-чуть потерпеть
«Главное, что еще раз хочу сказать, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан в том, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем», — приводит «РИА Новости» слова Голиковой.
Известия 12:59
Общество
Трамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $500 млрд.
RT на русском 13:20
Общество
Голикова раскрыла статистику смертности от коронавируса по возрастам
Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами озвучила статистику по смертности от коронавируса в России по возрастам.
РИА Новости 12:55
Общество
В Саратовской области открываются парикмахерские
На территории Саратовской области заработают парикмахерские.
Регион 64 11:28
Общество
СМИ анонсировали крупнейшую реформу МГУ
Целью реформы заявлена ликвидация дублирующих друг друга направлений обучения, которые одновременно функционируют на разных факультетах.
Говорит Москва 10:52
Общество
Москвичи стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила о том, что москвичи устали от самоизоляции и стали менее ответственно к ней относиться.
Комсомольская правда 13:14
Политика
Грузия может отозвать посла на Украине в случае назначения Саакашвили
Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером, Тбилиси может отозвать своего посла из Украины.
Газета.Ru 12:13
Происшествия
В Москве полицейского и адвоката подозревают во взяточничестве
Сотрудник полиции и адвокат были задержаны в Москве по подозрению во взяточничестве на 500 тысяч рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 12:47
Общество
Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период
Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Общество
В Петербурге разрешили закончить учебный год до начала мая, но не всем
Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 18:48 — REGNUM Петербургские школьники, по решению родителей, смогут завершить текущий учебный год еще до начала мая.
REGNUM 11:48
Шоу-бизнес
Татьяну Буланову выписали из больницы
Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы.
ТАСС 11:46
Происшествия
В Новгородской области столкнулись военный грузовик и мусоровоз
Великий Новгород, 24 апреля 2020, 18:02 — REGNUM ДТП с участием военного грузовика и мусоровоза произошло в Новгородской области.
REGNUM 11:02
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39