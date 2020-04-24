Сегодня, 24 апреля, стало известно, что глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал рапорт об увольнении.

с чего всё началось

Руководитель полицейского главка Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку. Он занимал эту должность в течение последних пяти лет.

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