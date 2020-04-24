Общество

Российская газетаРоссийская газетаГлава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

Руководитель полицейского главка Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку. Он занимал эту должность в течение последних пяти лет.
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с чего всё началось

Глава новосибирского МВД написал рапорт об увольнении

Сегодня, 24 апреля, стало известно, что глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал рапорт об увольнении.
НГС01:21

Подробнее о событии

Эпоха Стерликова: 6 скандалов, случившихся за годы работы бывшего (почти) главы новосибирского МВД

НГС06:18

Стали известны подробности отставки начальника новосибирского главка Юрия Стерликова

Вести Новосибирск05:54

Глава новосибирского управления МВД уходит в отставку

РБК Новосибирск01:05

У новосибирской полиции появится новый руководитель

Новая Сибирь01:18

В региональном главке МВД подтвердили отставку Стерликова

Сибкрай.ru02:12

Виновата подчиненная блондинка? Из-за чего ушел глава новосибирского управления МВД

КП - Новосибирск05:26

Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Тайга.инфо00:50
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Футбол

Георгий Джикия: «Обменяем Соболева на Кокорина. Я даже доплачу»

Спорт-Экспресс вчера в 15:38
Политика

Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
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Политика

В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

РБК 08:26
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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Политика

Языковой омбудсмен Украины подала в отставку

RT на русском 09:13
Происшествия

От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом

РИА Новости 06:45
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Хоккей

Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022

Как сообщается на сайте организации, сборная России попала в группу B, где сыграет с Чехией и Швейцарией.
Интерфакс-Спорт 06:21
Экономика

Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ 09:23
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Биатлон

Драчев не участвовал в созыве конференции СБР

23 апреля члены правления перешли к активным действиями: провели совещание и приняли решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции.
Газета.Ru 03:28
3
Общество

В Свердловской области отказались от введения на майские праздники цифровых пропусков

Власти Свердловской области решили отказаться от введения в регионе цифровых пропусков на майские праздники из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС 10:13
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
976
Общество

Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
137
Общество

Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 30 апреля

Режим полной самоизоляции продлили в Иркутской области до 30 апреля включительно.
АиФ Иркутск 10:26
2
Общество

Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге

Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
197
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
47
Общество

На Алтае в районе массового заражения COVID-19 ввели карантин

По словам главы региона, поэтому на территории Змеиногорского района будет введен бессрочный карантин.
Российская газета 05:06
22
Общество

Матвиенко заявила о необходимости изучить реформирование системы ОМС

Ситуация с коронавирусом в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
РБК 09:11
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Экономика

Списки системообразующих предприятий России расширят

Правкомиссия по повышению устойчивости развития экономики России приняла решение о расширении списков системообразующих предприятий.
Газета.Ru 10:26
1
Общество

Путин заявил о необходимости сохранить рабочие места в автопроме

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать во время кризиса стабильную работу автомобильной промышленности и сохранить рабочие места в отрасли.
РБК 08:38
50
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
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Происшествия

В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации

В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39
1
Экономика

ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
Ведомости 06:32
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Шоу-бизнес

Дарина Эрвин призналась, чем покорила сердце Александра Цекало

Всем известна мудрость, что пусть к сердцу мужчины лежит через желудок. Однако, сексуальная художница так не считает.
Paparazzi.ru 04:40
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Наука

Количество насекомых уменьшилось на суше, но увеличилось в пресной воде

Авторы работы собрали данные из 166 лонгитюдных исследований, проведенных на 1676 объектах по всему миру в период с 1925 по 2018 год, чтобы понять, как меняется численность насекомых с течением времени.
Индикатор 05:48
Здоровье

«Пятёрочка» поддержала больницы и лаборатории Челябинска

Урал-пресс-информ 07:44
Здоровье

В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса

Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после окончания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске 00:33
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Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
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Политика

Помпео: США не остановятся только лишь на приостановке взносов в ВОЗ

США не остановятся на приостановке взносов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
МонаВиста 08:10
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Политика

Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
RT на русском 08:58
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