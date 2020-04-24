Общество
Российская газетаГлава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
Руководитель полицейского главка Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку. Он занимал эту должность в течение последних пяти лет.
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с чего всё началось
Сегодня, 24 апреля, стало известно, что глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал рапорт об увольнении.НГС01:21
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Стали известны подробности отставки начальника новосибирского главка Юрия Стерликова
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Виновата подчиненная блондинка? Из-за чего ушел глава новосибирского управления МВД
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Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
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По словам главы региона, поэтому на территории Змеиногорского района будет введен бессрочный карантин.
Российская газета 05:06
Общество
Матвиенко заявила о необходимости изучить реформирование системы ОМС
Ситуация с коронавирусом в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
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Списки системообразующих предприятий России расширят
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать во время кризиса стабильную работу автомобильной промышленности и сохранить рабочие места в отрасли.
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Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
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В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации
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ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
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