Происшествия

REGNUMREGNUMГлава полиции Украины рассказал о расследовании убийства сына депутата

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По словам Клименко, задержаны молодые люди 18 и 19 лет. Как ранее сообщало ИА REGNUM, трёхлетний сын Соболева погиб 1 декабря в результате расстрела машины, на которой депутат вечером отъезжал от ресторана, где он ужинал со своей семьёй. Читайте подробнее: Убийство сына депутата в Киеве.
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