РИА НовостиГлава польской PGNiG Маевский не увидел возможности оплачивать российский газ в рубляхПредседатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский не видит возможности рассчитываться за российский газ в рублях.РИА Новости«Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены», – утверждает он.Взгляд.руПольша в рамках долгосрочного контракта получает из России до десяти миллиардов кубометров газа в год.РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин 23 марта заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные государства.ПРАЙМЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowRuBaltic.RuЦарьградКомсомольская правдаHandyNewsВечерняя МоскваПолитическая ЭкспертизаФорпост Северо-ЗападКурьер. Среда. БердскNEFTРосбалтГазета.RuПятый каналФАННародные новостиЭкономика сегодняРБКНовые ИзвестияЦентральная Служба НовостейИА Красная ВеснаПодробнее о событииГлава PGNiG: по существующему контракту на газ с Россией изменить валюту нет возможностиРБК08:48Председатель правления PGNiG заявил, что не видит возможности платить за газ в рубляхКоммерсантъ08:39Глава концерна PGNiG Маевский заявил о невозможности платить за российский газ в рубляхLenta.ru07:55Глава польского PGNiG прокомментировал необходимость платить за российский газ в рубляхRT на русском08:13PGNiG не видит возможности перейти на рубли в расчетах за газТАСС07:36Глава польской PGNiG Маевский не увидел возможности оплачивать российский газ в рубляхРИА Новости07:11Глава PGNIG Маевский заявил, что не видит возможности рассчитываться за российский газ в рубляхПРАЙМ07:09Показать ещёОценить3,6KПоделиться