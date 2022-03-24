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Глава польской PGNiG Маевский не увидел возможности оплачивать российский газ в рублях

Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский не видит возможности рассчитываться за российский газ в рублях.
РИА Новости
«Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены», – утверждает он.
Взгляд.ру
Польша в рамках долгосрочного контракта получает из России до десяти миллиардов кубометров газа в год.
РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные государства.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Глава PGNiG: по существующему контракту на газ с Россией изменить валюту нет возможности
РБК08:48
Председатель правления PGNiG заявил, что не видит возможности платить за газ в рублях
Коммерсантъ08:39
Глава концерна PGNiG Маевский заявил о невозможности платить за российский газ в рублях
Lenta.ru07:55
Глава польского PGNiG прокомментировал необходимость платить за российский газ в рублях
RT на русском08:13
PGNiG не видит возможности перейти на рубли в расчетах за газ
ТАСС07:36
Глава польской PGNiG Маевский не увидел возможности оплачивать российский газ в рублях
РИА Новости07:11
Глава PGNIG Маевский заявил, что не видит возможности рассчитываться за российский газ в рублях
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