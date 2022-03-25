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Глава польской PGNiG Павел Маевский подал в отставку

Председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский подал заявление об увольнении.
RT на русском
Эксперты заявили, что глава PGNiG выбрал неудачное время для конфликта и ухода в отставку, так как мир находится в эпицентре энергетического кризиса.
Взгляд.ру
По неофициальной информации, причиной отставки стал конфликт с главой польской топливной компанией ORLEN Даниелем Обайтеком, которая в настоящее время завершает поглощение PGNiG.
РИА Новости
Процесс поглощения должен завершиться в течение нескольких месяцев.
ТАСС

Подробнее о событии

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