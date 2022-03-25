Председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский подал в отставку, сообщает компания. "Правление PGNiG сообщает, что 25 марта 2022 года Павел Маевский подал в отставку с поста председателя правления PGNiG", - говорится в сообщении.
В ходе специальной военной операции на Украине погибли 1351 российский военный, 3825 ранены, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Решение президента России Владимира Путина перевести оплату за природный газ для недружественных стран в рубли спровоцировало нервозность на западных энергетических рынках, пишет немецкий журнал Spiegel.