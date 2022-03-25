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Глава польской нефтегазовой компании PGNiG Маевский подал в отставку

Председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский подал в отставку, сообщает компания. "Правление PGNiG сообщает, что 25 марта 2022 года Павел Маевский подал в отставку с поста председателя правления PGNiG", - говорится в сообщении.
РИА Новости
На прошлой неделе национальный антимонопольный регулятор UOKiK одобрил сделку, выставив для PGNiG условие продать оператора подземного хранения газа Gas Storage Poland sp. z o.o.
Интерфакс
По неофициальной информации, причиной отставки стал конфликт с главой польской топливной компанией ORLEN Даниелем Обайтеком, которая в настоящее время завершает поглощение PGNiG.
РИА Новости
Процесс поглощения должен завершиться в течение нескольких месяцев.
ТАСС

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Глава польской нефтегазовой компании PGNiG Маевский подал в отставку
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