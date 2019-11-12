В пути Дмитрий Медведев провёл совещание о рассмотрении проектов РЖД до 2022 года. По прибытии в Барнаул премьер-министр встретится с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, а завтрашний день посвятит вопросам развития сельского хозяйства.

Медведев прибыл в Барнаул на поезде

Общество В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).

Хоккей Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.

Происшествия Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Политика Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Экономика Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей.

ЖКХ Медведев поручил разобраться с мусорной проблемой в Бийске Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложение по решению проблем с «мусорным коллапсом» в Бийске в Алтайском крае.

Политика Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Шоу-бизнес «Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».

Общество ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.

Наука Одиннадцать тысяч ученых объявили о климатической катастрофе Под результатами работы подписались более 11 тысяч ученых из 150 стран.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.

Авто Названа дата премьеры Mercedes-Maybach GLS Концерн Daimler определился с датой и местом премьеры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS.

Общество Основатель Cirque du Soleil задержан за выращивание марихуаны Французская жандармерия задержала канадского миллионера, основателя знаменитого Cirque du Soleil Ги Лалиберте за выращивание марихуаны на принадлежащем ему острове Нукутепипи, сообщили СМИ.

Здоровье В Ромненском районе у скота обнаружили бешенство Исследовались пробы биоматериала, взятые у крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Ромненского района.

Общество В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.

Политика В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма 12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.

Экономика Российский рынок акций стал самым доходным для инвесторов в 2019 году По словам Эйксона, дивидендная доходность российских компаний (отношение выплачиваемых дивидендов к стоимости бумаг) продолжает оставаться самой высокой в мире: в совокупности она приблизилась к историческому максимуму и достигла 6,7%, что более чем на 2,2 п.п. превышает доходность второго лидера по этому показателю — рынка акций Турции.

Политика Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.

Общество Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.

Футбол Каньенда рассказал о драке в раздевалке «Ростова» после игры с ЦСКА в 2006 году Нападающий из Малави Исо Каньенда рассказал, что происходило в раздевалке «Ростова», за который он выступал, после игры с ЦСКА в октябре 2006 года.

Технологии Власти США начали расследование против медицинского проекта Google Расследование в отношении совместного проекта корпорации Google и медицинской организации Ascension начало Управление по гражданским правам при министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Общество Грета Тунберг вернется в Европу из США на катамаране Грета Тунберг решила вернуться из США в Европу на 15-метровом катамаране.