Коронавирус

REGNUMREGNUMГлава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
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Россия закрыла границу из-за коронавируса

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Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса

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В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
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В Мадриде подготовили еще одно здание под морг

В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
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Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Иркутске

В Иркутской области официально подтвержден второй случай заболевания коронавирусом.
Иркутск Сегодня 13:23
Общество

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RT на русском вчера в 21:30
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Специалисты рассказали об уязвимости аллергиков перед коронавирусом

Люди, страдающие аллергией весной, попадают в зону повышенного риска в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19

Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 20:02
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Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 20:35
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 13:06
Здоровье

Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Lenta.ru 10:52
Политика

Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США

Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
РБК 19:37
Экономика

Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели

Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Эхо Москвы 21:07
Общество

Умер советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев

REGNUM 12:10
Здоровье

ВОЗ высоко оценила меры по борьбе с коронавирусом в Белоруссии

Высокую оценку действию белорусских властей по борьбе с коронавирусом внутри страны дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис 29 марта в эфире белорусского телеканала ОНТ.
Красная весна 15:14
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Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

Французский лидер упрекнул СМИ в том, что о помощи оказанной Францией и Германией забывают и призвал «не пьянеть» от того, что делают Россия и Китай, приводит слова политика телеканал France 24.
Известия 19:18
Общество

Роспотребнадзор призвал не гулять с детьми на улице из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 Роспотребнадзор рекомендует родителям по возможности максимально ограничить контакты детей с другими людьми.
Общественное телевидение России вчера в 03:19
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 12:44
Общество

МЧС предупреждает москвичей о метели и сильной гололедице

Вести.Ru 19:52
Армия и оружие

КНДР испытала многозарядную пусковую установку

Пхеньян заявил об испытании многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.
Вести.Ru 17:18
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
РИА Новости 20:42
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
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Как выяснили аналитики, в шести регионах провинциальные зарплаты выше, чем в крупных городах и столицах субъектов федерации: в Тюменской и Магаданской области, Ненецком автономном округе, Республике Коми, Амурской и Еврейской автономной области.
Вечерняя Москва 20:23
Общество

Операция «Преемник»: Кремлевским кланам уже ясно, кто заменит Путина

Путин тоже мог бы распорядиться о закрытии всех ресторанов, кафе, парков, торговых центров и не являющихся жизненно важными предприятий вроде парикмахерских и магазинов за исключением аптек и продуктовых магазинов, как сделал это Собянин.
Свободная Пресса 08:44
Общество

Супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день из-за коронавируса

Супруги из американского города Чикаго, штат Иллинойс состояли в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 19:01
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Пассажиров прибывшего из Сеула на Сахалин рейса изолировали

Свыше 30 пассажиров прибывшего в Южно-Сахалинск рейса из Сеула изолировали на карантин в местной гостинице, сообщается в официальном Telegram-канале главы Сахалина Валерия Лимаренко.
РИА Новости 20:46
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Обнаружены новые коронавирусы панголинов

Метагеномный скрининг обнаружил две линии панголиновых коронавирусов, которые входят в ту же группу что и ранее найденный вирус летучих мышей RaTG13 и сам SARS-CoV2.
N+1 27 марта в 04:42
Здоровье

Зарплату медикам за лечение больных коронавирусом повысят в два раза в Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял решение увеличить финансирование на средства защиты для медработников, а также в два раза повысить заработную плату медикам, которые непосредственно заняты лечением больных коронавирусной инфекцией, а также доставкой их в стационары.
ИА Альтаир 20:30
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Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
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Футбол

Нойер может продолжить карьеру в «Челси»

Голкипер футбольного клуба «Бавария» Мануэль Нойер может продолжить спортивную карьеру в английском «Челси».
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