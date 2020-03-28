Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Здоровье В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19 Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.

Энергетика Цена на нефть WTI упала ниже $20 Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Здоровье ВОЗ высоко оценила меры по борьбе с коронавирусом в Белоруссии Высокую оценку действию белорусских властей по борьбе с коронавирусом внутри страны дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис 29 марта в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Политика Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи Французский лидер упрекнул СМИ в том, что о помощи оказанной Францией и Германией забывают и призвал «не пьянеть» от того, что делают Россия и Китай, приводит слова политика телеканал France 24.

Армия и оружие КНДР испытала многозарядную пусковую установку Пхеньян заявил об испытании многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.

Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Общество Названы регионы с самой высокой зарплатой в малых и средних городах Как выяснили аналитики, в шести регионах провинциальные зарплаты выше, чем в крупных городах и столицах субъектов федерации: в Тюменской и Магаданской области, Ненецком автономном округе, Республике Коми, Амурской и Еврейской автономной области.

Общество Операция «Преемник»: Кремлевским кланам уже ясно, кто заменит Путина Путин тоже мог бы распорядиться о закрытии всех ресторанов, кафе, парков, торговых центров и не являющихся жизненно важными предприятий вроде парикмахерских и магазинов за исключением аптек и продуктовых магазинов, как сделал это Собянин.

Общество Пассажиров прибывшего из Сеула на Сахалин рейса изолировали Свыше 30 пассажиров прибывшего в Южно-Сахалинск рейса из Сеула изолировали на карантин в местной гостинице, сообщается в официальном Telegram-канале главы Сахалина Валерия Лимаренко.

Наука Обнаружены новые коронавирусы панголинов Метагеномный скрининг обнаружил две линии панголиновых коронавирусов, которые входят в ту же группу что и ранее найденный вирус летучих мышей RaTG13 и сам SARS-CoV2.

Здоровье Зарплату медикам за лечение больных коронавирусом повысят в два раза в Иркутской области Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял решение увеличить финансирование на средства защиты для медработников, а также в два раза повысить заработную плату медикам, которые непосредственно заняты лечением больных коронавирусной инфекцией, а также доставкой их в стационары.