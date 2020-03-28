с чего всё началось

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Здоровье Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.

Происшествия В Кузбассе трое человек погибли в ДТП с междугородним автобусом Трое человек скончались и еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля и междугороднего автобуса в городе Киселёвске Керемеровской области, сообщает 28 марта пресс-служба МЧС России.

Экономика Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.

Общество Британский премьер Борис Джонсон заболел коронавирусом Борис Джонсон поблагодарил всех врачей и волонтеров, полицейских, социальных работников и всех, кто стоит на страже здоровья общества в борьбе с коронавирусом.

Общество Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Общество Митрополит Иларион допустил послабления в великий пост из-за пандемии Пандемия — не самое лучшее время для строгого поста, и послабления возможны, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) 28 марта в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Экономика Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.