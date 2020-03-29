Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится на сайте кабмина.

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

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