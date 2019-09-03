с чего всё началось

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

Общество Росстат назвал долю работающих женщин в России В России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, при том что занятость мужчин составила 67,8%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

Политика В Крыму поддержали оценку блокады полуострова экс-министром Украины Ранее в интервью телеканалу "112" экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за блокады Крыма украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов, поскольку лишилась доходов от поставок электроэнергии, воды, сельхозпродукции.

Политика Премьер-министр Грузии решил уйти в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Политика Чиновницу из Тулуна отстранили от работы Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.

Происшествия Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.

Финансы От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.

Финансы Российский рынок открылся слабым ростом индексов Торги на российском рынке в понедельник открылись ростом индексов на 0,1%, "голубые фишки" показали разнонаправленную динамику.

Политика В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Политика На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Экономика Крупнейшие частные клиники растут благодаря ОМС Рост составил 70% в годовом сопоставлении, уточнила директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Анна Канунникова и сообщила, что самым востребованным у пациентов с полисом ОМС стало лечение раковых заболеваний: онкохирургия, химиотерапия и онкогематология.

Политика Появилась новая схема обмена украинских заключенных на российских Согласно новой схеме, осужденные будут помилованы президентскими указами, а подследственных по договоренности отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.

Политика Джонсон призвал парламентариев голосовать против отсрочки Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов парламента вместе с правительством проголосовать против «бессмысленного» откладывания выхода страны из Евросоюза.

Политика Треть россиян допустили вероятность политических протестных акций Вероятность проведения протестных акций в форме митингов или забастовок с требованиями политического характера допускают около трети населения РФ (30%), свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Здоровье Минтруд выпустил дорожную карту по реформированию ПНИ В документе предлагается проанализировать ситуацию в этой сфере, проработать меры социальной и финансовой поддержки, чтобы за пациентами с психическими расстройствами ухаживали дома родственники, создавать условия для тренировочного сопровождаемого проживания, а также развивать институт приемных семей для одиноких пациентов.

Происшествия У бывшего министра Абызова нашли кипрский офшор для махинаций Басманный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО гражданку Украины Инну Пикалову, она может стать ключевым фигурантом уголовного дела Михаила Абызова, экс-министра по вопросам открытого правительства.

Армия и оружие В СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Политика В Киеве готовы к приезду миссии МВФ для обсуждения новой программы кредитов Киев готов к приезду миссии Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре для продолжения обсуждения новой кредитной программы, заявила глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова.