с чего всё началось

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Политика МИД Болгарии призвал не считать «освобождением» борьбу СССР с нацизмом МИД Болгарии призвал Россию не называть борьбу СССР с нацистскими войсками "освобождением ВОсточной Европы от нацизма".

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Авто Стартовали продажи нового Volvo XC90 Под капотом Volvo XC90 T5 разместился 250-сильный бензиновый и новый 235-сильный дизель B5, а модель R-Design доступна только с бензиновым двигателем T6 мощностью 310 л.с. и гибридным агрегатом мощностью 390 л.с. Все агрегаты работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».

Происшествия В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25 Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Армия и оружие ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим "В городе Латакия слышны взрывы из-за работы ПВО, отражающей атаку нескольких БПЛА, запущенных террористами в зоне деэскалации в направлении базы Хмеймим", - передает телеканал Ikhbariya.

Футбол Футболисты Малком и Караваев вошли в заявку «Зенита» для участия в Лиге чемпионов Бразильский нападающий Малком и защитник Вячеслав Караваев включены в заявку санкт-петербургского "Зенита" для участия в групповом этапе футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Происшествия В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.

Происшествия Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.

Происшествия В Турции девочка из России утонула в бассейне Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.

Происшествия В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют Павелецкий вокзал Пассажиров и сотрудников Павелецкого вокзала в Москве эвакуируют после поступления сообщения о минировании.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Происшествия Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест Напомним, на студента Высшей школы экономики Егора Жукова было заведено уголовное дело о массовых беспорядках во время несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.

Кино Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).

Общество Walmart сократит продажу боеприпасов Американская торговая сеть Walmart прекратит продажу боеприпасов, которые могут быть использованы для нападения на людей.

Авто Гиперкар Lamborghini Sian явился первым серийным гибридом марки Автомобиль получил самый мощный атмосферный агрегат V12 марки Lamborghini, выдающий 785 "лошадок", на 15 сил больше, чем у Авентадора SVJ (рабочий объём, видимо, — те же 6,5 л).

Происшествия В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Общество Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.