с чего всё началось

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

Политика Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400 Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти могут закупить у России дополнительные ЗРК С-400.

Происшествия Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика На Украине возбудили дело против экс-спикера Рады Парубия Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту возможного препятствования бывшим спикером Верховной рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ Госбюро.

Политика Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.

Политика Главу МВД Грузии выдвинули на пост премьер-министра Кандидатуру главы МВД Грузии Георгия Гахарии, чьей отставки добивались митингующие в Тбилиси, выдвинули на пост премьер-министра страны, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Происшествия На Колтушском шоссе в ДТП погиб мотоциклист В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, его пассажирка (женщина 1995 г.р.) в тяжёлом состоянии госпитализирована.

Общество Facebook может отказаться от счетчика лайков под постами Facebook может начать скрывать количество лайков под постами, чтобы избавить пользователей от погони за вниманием и оградить их от самоцензуры.

Политика В Словакии рассмотрят вопрос о недоверии правительству Вопрос о вотуме недоверия правительству премьер-министр Словакии Петера Пеллегрини парламент республики рассмотрит на заседании 6 сентября.

Футбол Дзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане девочке Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев пожертвовал миллион рублей Фатиме Дзгоевой, пострадавшей в результате теракта в Беслане.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Финансы Рубль растёт к евро на открытии торгов На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Политолог Чеснаков: дата саммита по Донбассу не согласована Помощники лидеров «нормандской четверки» не договорились о конкретной дате, зато обсудили условия для проведения собрания глав государств.

Политика «Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика 45% россиян сочли действия полиции на акциях в Москве излишне жесткими Почти половина россиян (45%) считают, что сотрудники правоохранительных органов при задержании участников протестных акций в Москве необоснованно использовали силу, 32% участников опроса считают данные действия адекватными, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Экономика «Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».

Кино Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».

Общество Назван самый опасный город России Опрос проводился в 200 городах разных регионов России, в нем приняли участие 90 тысяч человек.

Происшествия В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри Детские хирурги областной клинической больницы №2 в Тюмени удалили у 10-летней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Общество Сбросить марки: Роскачество определилось с регулированием экопродукции Организация определилась со способом регулирования такой терминологии — она считает необходимым приравнять первые два понятия к органической продукции, которую производят без химических компонентов, а третьему обозначению дать определение и прописать специальные требования.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Происшествия В Забайкалье утонул военный инструктор в танке Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".

Футбол Головин прибыл в расположение сборной России Пресс-служба сборной России сообщила о прибытии в расположение национальной команды полузащитника «Монако» Александра Головина.