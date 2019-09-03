Экономика

REGNUMREGNUMГлава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
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с чего всё началось
«Нам нужно позволить операции с землёй для всех, кто имеет возможность её сейчас обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, что они регистрируют юридическое лицо здесь, на Украине, и здесь платят налоги», — сказал
 премьер.
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