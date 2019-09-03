с чего всё началось

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

Происшествия В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25 Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

Авто Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.

Политика Депутата Зеленского застукали за интимной перепиской во время заседания Рады Еще один депутат Верховной рады Украины попался на переписках в мессенджерах во время заседания парламента.

Армия и оружие Спасти и уничтожить: ВМФ получит универсальный самолет-амфибию ВМФ получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 «Альбатрос». Его разработка была приостановлена в 1993 году.

Политика Посольство назвало неприемлемыми слова Джонсона о Второй мировой Посольство России в Британии выпустило заявление, в котором резко осудило заявление премьера Бориса Джонсона касательно Второй мировой войны, передает РИА "Новости" Борис Джонсон в своем обращении высказался, что действия СССР в Польше в 1939 году не отличались от политики нацисткой Германии.

Политика Мутко обругал иркутского бизнес-омбудсмена за работу после паводка Вице-премьер Виталий Мутко резко раскритиковал работу уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова, передают «Вести».

Политика Медведчук считает необоснованным расширение полномочий Зеленского Президент Украины хочет иметь возможность назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук считает опасным для страны расширение полномочий президента Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

Технологии Директор по дизайну Mail.ru Group Юрий Ветров покинул компанию Директор по дизайну Mail.ru Group Юрий Ветров покинул компанию после 8 лет работы.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.

Происшествия Два самолета столкнулись в Шереметьево Два пассажирских самолета не смогли разъехаться в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ 3 сентября.

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Происшествия Командир севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября Командир Airbus 321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который сумел посадить аварийный лайнер на кукурузном поле в Подмосковье, возвращается к работе.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Происшествия Свердловские школьники планировали массовое убийство В пресс-службе свердловского СУ СКР не стали комментировать "Уралинформбюро" эту информацию.

Политика Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Экономика Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.

Шоу-бизнес 5-летняя дочь Навки начала учить еще два иностранных языка «Надя осваивает три иностранных языка: китайский, английский и французский, а по-русски, несмотря на свой юный возраст, уже читает практически свободно», — приводит Hello! слова Татьяны Навки.

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Здоровье 17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.

Политика Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17 Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.

Футбол Неймар и «Барселона» подали встречные иски Нападающий "ПСЖ" Неймар подал иск в адрес "Барселоны". Каталонский клуб подал ответное исковое требование.