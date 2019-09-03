Экономика
REGNUMГлава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
«Нам нужно позволить операции с землёй для всех, кто имеет возможность её сейчас обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, что они регистрируют юридическое лицо здесь, на Украине, и здесь платят налоги», — сказал премьер.RT на русскомвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Власти Украины назвали условия покупки земли иностранцами после реформы
Московский Комсомолецвчера в 17:17
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 10:01, Вашингтон
Происшествия
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25
Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
РБК 08:28
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Политика
Депутата Зеленского застукали за интимной перепиской во время заседания Рады
Еще один депутат Верховной рады Украины попался на переписках в мессенджерах во время заседания парламента.
Lenta.ru 08:46
Армия и оружие
Спасти и уничтожить: ВМФ получит универсальный самолет-амфибию
ВМФ получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 «Альбатрос». Его разработка была приостановлена в 1993 году.
Известия вчера в 17:01
Политика
Посольство назвало неприемлемыми слова Джонсона о Второй мировой
Посольство России в Британии выпустило заявление, в котором резко осудило заявление премьера Бориса Джонсона касательно Второй мировой войны, передает РИА "Новости" Борис Джонсон в своем обращении высказался, что действия СССР в Польше в 1939 году не отличались от политики нацисткой Германии.
Газета.Ru 00:01
Политика
Мутко обругал иркутского бизнес-омбудсмена за работу после паводка
Вице-премьер Виталий Мутко резко раскритиковал работу уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова, передают «Вести».
РБК 08:14
Политика
Медведчук считает необоснованным расширение полномочий Зеленского
Президент Украины хочет иметь возможность назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук считает опасным для страны расширение полномочий президента Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 09:08
Технологии
Директор по дизайну Mail.ru Group Юрий Ветров покинул компанию
Директор по дизайну Mail.ru Group Юрий Ветров покинул компанию после 8 лет работы.
Sostav.ru 05:55
Футбол
Александр Ерохин: «Караваева в „Зените“ встретят хорошо»
Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал переход в «Зенит» защитника Вячеслава Караваева.
Спорт-Экспресс 05:42
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Два пассажирских самолета не смогли разъехаться в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ 3 сентября.
Известия 09:41
Футбол
Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.
Газета.Ru 09:13
Происшествия
Командир севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября
Командир Airbus 321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который сумел посадить аварийный лайнер на кукурузном поле в Подмосковье, возвращается к работе.
Российская газета 07:46
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Происшествия
Свердловские школьники планировали массовое убийство
В пресс-службе свердловского СУ СКР не стали комментировать "Уралинформбюро" эту информацию.
Уралинформбюро 07:57
Политика
Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Экономика
Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.
Российская газета 04:23
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Навки начала учить еще два иностранных языка
«Надя осваивает три иностранных языка: китайский, английский и французский, а по-русски, несмотря на свой юный возраст, уже читает практически свободно», — приводит Hello! слова Татьяны Навки.
Телепрограмма 07:34
Экономика
Медведев определил три направления развития рынка жилья
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
REGNUM 08:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований
Как пояснил Головань, Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований по уважительной причине.
РБК 08:41
Здоровье
17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду
Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
Известия 02:00
Политика
Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17
Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
REGNUM 08:26
Футбол
Неймар и «Барселона» подали встречные иски
Нападающий "ПСЖ" Неймар подал иск в адрес "Барселоны". Каталонский клуб подал ответное исковое требование.
Pravda.Ru 08:56
Политика
Команда Зеленского пообещала закончить войну в Донбассе до конца года
Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена завершить гражданскую войну в Донбассе как можно скорее, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко по итогам встречи советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине.
ФАН 04:56