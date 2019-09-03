Экономика
ИзвестияИностранцам разрешат покупать землю на Украине
Иностранцы смогут приобретать землю на Украине. Об этом говорится в проекте реформы, заявил в понедельник, 2 сентября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук телеканалу ICTV.
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с чего всё началось
«Нам нужно позволить операции с землёй для всех, кто имеет возможность её сейчас обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, что они регистрируют юридическое лицо здесь, на Украине, и здесь платят налоги», — сказал премьер.RT на русскомвчера в 17:00
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Власти Украины назвали условия покупки земли иностранцами после реформы
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