Экономика

ИзвестияИзвестияИностранцам разрешат покупать землю на Украине

Иностранцы смогут приобретать землю на Украине. Об этом говорится в проекте реформы, заявил в понедельник, 2 сентября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук телеканалу ICTV.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось
«Нам нужно позволить операции с землёй для всех, кто имеет возможность её сейчас обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, что они регистрируют юридическое лицо здесь, на Украине, и здесь платят налоги», — сказал
 премьер.
RT на русскомвчера в 17:00

Подробнее о событии

Премьер Украины раскрыл условия покупки земли иностранцами после реформы

РБКвчера в 22:36

Премьер Украины назвал условия покупки земли иностранцами после реформы

ТАССвчера в 16:09

Иностранцам разрешат покупать землю на Украине

Известиявчера в 17:23

Власти Украины назвали условия покупки земли иностранцами после реформы

Московский Комсомолецвчера в 17:17

Премьер Украины: земельная реформа начнется ориентировочно летом 2020 года

Вести.Ruвчера в 17:15

Гончарук: земельная реформа позволит иностранцам покупать землю

RT на русскомвчера в 17:00

Украина торгует землей в угоду МВФ: названы условия земельной реформы

Красная веснавчера в 16:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве

RT на русском 06:46
Происшествия

В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады

По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Энергетика

Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Политика

В «Батькивщине» не комментируют семейные обстоятельства Тимошенко

«В семье лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко произошло горе».
REGNUM 07:04
Кино

В Москве умерла актриса Зинаида Славина

В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Политика

Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

RT на русском вчера в 10:53
Происшествия

Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла

19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Политика

Путин назвал чиновницу из Тулуна непорядочным человеком

15 августа в Facebook появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун и называет местных жителей «бичевней» и «быдлом».
АБН вчера в 23:16
Политика

В Кремле анонсировали переговоры Путина с Додоном

РИА Новости 06:03
Происшествия

Самолет, летевший из Челябинска в Анталью, экстренно сел в Краснодаре

Ночью в Краснодаре экстренно сел борт авиакомпании Red Wings, летевший из Челябинска в турецкую Анталью.
Znak.com 00:48
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Авто

Volkswagen объявил скидки на кроссовер Tiguan

Компания Volkswagen объявила специальные предложения на популярные версии кроссовера Tiguan.
Автостат 04:59
Политика

Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие

На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.
REGNUM 07:31
Общество

В американской школе запретили книги о Гарри Поттере из-за «проклятий»

Ученикам начальной школы Святого Эдварда в американском штате Теннесси запретили брать в библиотеке книги о Гарри Поттере, пишет газета Tennessean.
РИА Новости 00:18
Происшествия

Командир севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября

Командир Airbus 321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который сумел посадить аварийный лайнер на кукурузном поле в Подмосковье, возвращается к работе.
Российская газета 07:46
Общество

Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова

Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru 01 сентября в 14:29
Экономика

Никель дорожает на Лондонской бирже металлов шестой день подряд

Цены на никель на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 3,6% и достигли $18,71 тыс. за тонну, пишет агентство Bloomberg.
Финмаркет 05:21
Экономика

В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Происшествия

В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко

Отмечается, что Бойко не призывал участвовать в несогласованной акции оппозиции 31 августа, он лишь сделал репост записи со страницы Любови Соболь.
Говорит Москва 07:55
Культура

Шутки с шоу Маслякова и «Уральских пельменей» попали под запрет

Михаил Шац решил не вмешиваться в спор членов жюри КВН Зрители, которые не попадут непосредственно в зал, не должны ознакомиться с шутками до того, как они выйдут в телеэфир.
Национальная служба новостей 04:31
Общество

Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России

Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата.
РИА Новости вчера в 20:17
Происшествия

Рейсы UTair задержали из-за попадания птицы в самолет в Нижневартовске

В Нижневартовске птица попала в воздухозаборник самолета компании UTair.
Известия 07:30
Футбол

Капитан «Шахтёра»: поздравляю с концом моей мечты

Чемпионат 02:11
Футбол

Черышев и Головин присоединились к тренировкам сборной России

РБК 05:47
Шоу-бизнес

Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем

Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
Актуальные Новости 00:21
Политика

Рухани: Иран не пойдёт на двусторонние переговоры с США по СВПД

Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что Тегеран не намерен проводить двусторонние переговоры с Вашингтоном относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке.
RT на русском 03:18
Экономика

Кипр досрочно погасил долг перед Россией

Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Происшествия

В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Происшествия

Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе

На Северном Кавказе потерпел крушение двухместный штурмовик Су-25УБ.
Lenta.ru 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное