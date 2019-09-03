с чего всё началось

Иностранцы смогут приобретать землю на Украине. Об этом говорится в проекте реформы, заявил в понедельник, 2 сентября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук телеканалу ICTV.

Происшествия В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.

Энергетика Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.

Кино В Москве умерла актриса Зинаида Славина В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.

Происшествия Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла 19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.

Политика Путин назвал чиновницу из Тулуна непорядочным человеком 15 августа в Facebook появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун и называет местных жителей «бичевней» и «быдлом».

Происшествия Самолет, летевший из Челябинска в Анталью, экстренно сел в Краснодаре Ночью в Краснодаре экстренно сел борт авиакомпании Red Wings, летевший из Челябинска в турецкую Анталью.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.

Авто Volkswagen объявил скидки на кроссовер Tiguan Компания Volkswagen объявила специальные предложения на популярные версии кроссовера Tiguan.

Политика Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за бездействие На совещании в Тулуне Мутко, которому местные бизнесмены пожаловались на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств, грубо отчитал омбудсмена за бездействие.

Общество В американской школе запретили книги о Гарри Поттере из-за «проклятий» Ученикам начальной школы Святого Эдварда в американском штате Теннесси запретили брать в библиотеке книги о Гарри Поттере, пишет газета Tennessean.

Происшествия Командир севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября Командир Airbus 321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который сумел посадить аварийный лайнер на кукурузном поле в Подмосковье, возвращается к работе.

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Экономика Никель дорожает на Лондонской бирже металлов шестой день подряд Цены на никель на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 3,6% и достигли $18,71 тыс. за тонну, пишет агентство Bloomberg.

Экономика В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.

Происшествия В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко Отмечается, что Бойко не призывал участвовать в несогласованной акции оппозиции 31 августа, он лишь сделал репост записи со страницы Любови Соболь.

Культура Шутки с шоу Маслякова и «Уральских пельменей» попали под запрет Михаил Шац решил не вмешиваться в спор членов жюри КВН Зрители, которые не попадут непосредственно в зал, не должны ознакомиться с шутками до того, как они выйдут в телеэфир.

Общество Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата.

Шоу-бизнес Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.

Политика Рухани: Иран не пойдёт на двусторонние переговоры с США по СВПД Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что Тегеран не намерен проводить двусторонние переговоры с Вашингтоном относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке.

Экономика Кипр досрочно погасил долг перед Россией Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.

Происшествия В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.