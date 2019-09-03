с чего всё началось

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

Музыка Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября» Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».

Экономика Суд в Тюмени начал процедуру банкротства Антипинского НПЗ Арбитражный суд Тюменской области признал обоснованным заявление компании "СБК" ("внучка" Сбербанка) о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода и ввел в его отношении начальную процедуру банкротства - наблюдение, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Происшествия Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Технологии Магнус Карлсен приобрел шахматную онлайн-платформу Chessable.com Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен через свою компанию Play Magnus прибрел британскую онлайн-платформу Chessable.com, которая позволяет проходить курсы обучения и совершенствования навыков игры в шахматы.

Политика Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Происшествия В Забайкалье утонул военный инструктор в танке Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".

Происшествия Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.

Происшествия На Багамах из-за урагана «Дориан» погибли пять человек В результате последствий урагана «Дориан» на Багамских островах погибли не менее пяти человек.

Политика В Госдуме прокомментировали обвинения Польши из-за репараций Депутаты Государственной думы РФ прокомментировали слова министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака по вопросу компенсации ущерба после Второй мировой войны.

Авто ГАЗ показал микроавтобус в стиле «ГАЗели» нового поколения Новая маршрутка от ГАЗ создана на шасси «ГАЗели Next», но при этом имеет дизайн в стиле «ГАЗели NN».

Политика Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.

Культура В Петербурге расскажут о выставке «Люди хотят знать» В агентстве «Интерфакс Северо-Запад» на Садовой улице, 38 в Петербурге, пройдет пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Люди хотят знать», созданной фондом сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина.

Технологии Портал Bitcoin.com запустил свою биржу Новостной портал Bitcoin.com, основанный Роджером Вэром, запустил собственную криптовалютную биржу.

Общество Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.

Здоровье Диетологи назвали продукты, которые можно есть даже ночью Врачи назвали семь продуктов, которые смело можно есть поздно вечером и даже ночью, пишет портал «МедикФорум».

Происшествия Челябинский первоклассник утонул в ванне В Челябинской области семилетний мальчик погиб во время купания в ванной. Об этом сообщает областное управление СКР.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов станет отцом в третий раз Экс-футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов в скором времени в третий раз станет отцом.

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией появление вооружений на Курилах На переговорах по мирному договору с Японией не обсуждаются вопросы российского военного строительства.

Футбол Слуцкий подсчитал, сколько шагов он делает за матч «Витесса» Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий представил инфографику своей активности в последнем матче чемпионата Нидерландов.

Общество В Екатеринбурге исключили ещё одно место для храма Святой Екатерины Убрать площадку предложил мэр Александр Высокинский: градоначальник напомнил, что на месте башни уже ведётся строительство ледовой арены.