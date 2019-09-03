Экономика
REGNUMГлава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
«Нам нужно позволить операции с землёй для всех, кто имеет возможность её сейчас обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, что они регистрируют юридическое лицо здесь, на Украине, и здесь платят налоги», — сказал премьер.RT на русскомвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Власти Украины назвали условия покупки земли иностранцами после реформы
Московский Комсомолецвчера в 17:17
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:29, Вашингтон
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Экономика
Суд в Тюмени начал процедуру банкротства Антипинского НПЗ
Арбитражный суд Тюменской области признал обоснованным заявление компании "СБК" ("внучка" Сбербанка) о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода и ввел в его отношении начальную процедуру банкротства - наблюдение, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 04:31
Происшествия
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Кино
Волгоградцев приглашают смотреть кино под звездами на час раньше
Волгоградская правда 01:21
Общество
В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа
Газета.Ru 01:50
Технологии
Магнус Карлсен приобрел шахматную онлайн-платформу Chessable.com
Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен через свою компанию Play Magnus прибрел британскую онлайн-платформу Chessable.com, которая позволяет проходить курсы обучения и совершенствования навыков игры в шахматы.
Коммерсантъ 04:42
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
Происшествия
На Багамах из-за урагана «Дориан» погибли пять человек
В результате последствий урагана «Дориан» на Багамских островах погибли не менее пяти человек.
RT на русском вчера в 18:14
Политика
В Госдуме прокомментировали обвинения Польши из-за репараций
Депутаты Государственной думы РФ прокомментировали слова министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака по вопросу компенсации ущерба после Второй мировой войны.
Капитал страны вчера в 15:32
Авто
ГАЗ показал микроавтобус в стиле «ГАЗели» нового поколения
Новая маршрутка от ГАЗ создана на шасси «ГАЗели Next», но при этом имеет дизайн в стиле «ГАЗели NN».
Tvoe-avto.com 02:42
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Известия вчера в 19:35
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости 01 сентября в 21:04
Культура
В Петербурге расскажут о выставке «Люди хотят знать»
В агентстве «Интерфакс Северо-Запад» на Садовой улице, 38 в Петербурге, пройдет пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Люди хотят знать», созданной фондом сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина.
Мойка78 вчера в 21:21
Технологии
Портал Bitcoin.com запустил свою биржу
Новостной портал Bitcoin.com, основанный Роджером Вэром, запустил собственную криптовалютную биржу.
РБК 05:00
Общество
Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.
РИА Новости вчера в 04:31
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Газета.Ru вчера в 15:06
Здоровье
Диетологи назвали продукты, которые можно есть даже ночью
Врачи назвали семь продуктов, которые смело можно есть поздно вечером и даже ночью, пишет портал «МедикФорум».
Expert.ru 04:29
Происшествия
Челябинский первоклассник утонул в ванне
В Челябинской области семилетний мальчик погиб во время купания в ванной. Об этом сообщает областное управление СКР.
REGNUM 05:19
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов станет отцом в третий раз
Экс-футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов в скором времени в третий раз станет отцом.
Российская газета 04:30
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией появление вооружений на Курилах
На переговорах по мирному договору с Японией не обсуждаются вопросы российского военного строительства.
РБК 05:07
Происшествия
Восьмилетняя девочка пропала в Липецкой области
Интерфакс 04:27
Футбол
Слуцкий подсчитал, сколько шагов он делает за матч «Витесса»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий представил инфографику своей активности в последнем матче чемпионата Нидерландов.
Матч ТВ 04:45
Общество
В Екатеринбурге исключили ещё одно место для храма Святой Екатерины
Убрать площадку предложил мэр Александр Высокинский: градоначальник напомнил, что на месте башни уже ведётся строительство ледовой арены.
REGNUM 04:37
Происшествия
Стало известно о выплате компенсации жертвам теракта Беслана
В апреле 2017 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить около трех миллионов евро родственникам жертв теракта в Беслане.
Lenta.ru 04:08
Общество
В Москве почтят память жертв террористического акта в Беслане
ТАСС вчера в 17:22
Общество
Facebook может перестать показывать лайки
Газета.Ru 03:27