Экономика
REGNUMГлава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
«Нам нужно позволить операции с землёй для всех, кто имеет возможность её сейчас обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, что они регистрируют юридическое лицо здесь, на Украине, и здесь платят налоги», — сказал премьер.RT на русскомвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Власти Украины назвали условия покупки земли иностранцами после реформы
Московский Комсомолецвчера в 17:17
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Общество
Режим ЧП введен в Вирджинии из-за урагана «Дориан»
Российская газета вчера в 19:47
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Происшествия
В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка
Правоохранители и волонтеры разыскивают восьмилетнюю девочку, которая утром в понедельник пропала в Липецкой области, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
РИА Новости 04:08
Общество
В Беслане почтили память жертв теракта
Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.
Известия 06:40
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20
Наука
Иллюзия резиновой руки помогла уточнить моторную репрезентацию мозга макак
Для изучения моторной репрезентации ученые использовали видеоаналог эксперимента с иллюзией резиновой руки.
N+1 10:58
Происшествия
В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Спорт
Скончался трехкратный олимпийский чемпион
Lenta.ru 14:39
Общество
В оранжереях Таврического сада предлагают залить каток
Петербургский дневник 12:06
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru 11:40
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Шереметьево
Интерфакс 09:51
Армия и оружие
Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 14:18
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Футбол
В среду тульский «Арсенал» узнает соперника по Кубку России
В среду состоится жеребьёвка 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу.
Тульские новости 08:30
Общество
В России запустили онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис по выдаче информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщают «Известия».
RT на русском 05:23
Теннис
Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open
GoTennis.ru 13:54
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания 10:56
Общество
Странное создание с щупальцами выловили на Аляске
На Аляске выловили необычное существо с десятком щупальцев. Видео на Facebook разместила Sarah Vasser-Alford.
МИР 24 вчера в 21:43
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с главой минобороны Франции
"Третьего сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли", - говорится в сообщении.
РИА Новости 13:13
Политика
ЦИК проверит законность «Умного голосования» Навального
«Все всегда в деталях кроется, нельзя дать однозначную оценку, не владея конкретной ситуацией», – рассказала секретарь ЦИКа Майя Гришина.
Русская Планета 13:42
Футбол
Матч сборных Шотландии и России обслужит греческая бригада арбитров
Матч отборочного турнира Евро-2020 между Шотландией и Россией обслужит греческая бригада судей во главе с Тасосом Сидиропулосом, сообщает официальный сайт УЕФА.
Спорт-Экспресс 09:36
Футбол
Представлен официальный логотип ЧМ-2022
Советский спорт 13:46
Политика
Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52