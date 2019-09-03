с чего всё началось

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

Происшествия Девочка из России утонула в бассейне в Турции «3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.

Происшествия В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка Правоохранители и волонтеры разыскивают восьмилетнюю девочку, которая утром в понедельник пропала в Липецкой области, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.

Общество В Беслане почтили память жертв теракта Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.

Экономика В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.

Наука Иллюзия резиновой руки помогла уточнить моторную репрезентацию мозга макак Для изучения моторной репрезентации ученые использовали видеоаналог эксперимента с иллюзией резиновой руки.

Происшествия В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».

Общество Самый опасный город России находится в Ростовской области Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Армия и оружие Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.

Кино Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).

Общество В России запустили онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН Федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис по выдаче информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщают «Известия».

Общество Странное создание с щупальцами выловили на Аляске На Аляске выловили необычное существо с десятком щупальцев. Видео на Facebook разместила Sarah Vasser-Alford.

Армия и оружие Шойгу провел телефонный разговор с главой минобороны Франции "Третьего сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли", - говорится в сообщении.

Политика ЦИК проверит законность «Умного голосования» Навального «Все всегда в деталях кроется, нельзя дать однозначную оценку, не владея конкретной ситуацией», – рассказала секретарь ЦИКа Майя Гришина.

Футбол Матч сборных Шотландии и России обслужит греческая бригада арбитров Матч отборочного турнира Евро-2020 между Шотландией и Россией обслужит греческая бригада судей во главе с Тасосом Сидиропулосом, сообщает официальный сайт УЕФА.

Политика Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.