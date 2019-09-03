с чего всё началось

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

Происшествия Рейс Utair задержали из-за попадания птицы в двигатель В двигатель самолета авиакомпании Utair в Нижневартовске попала птица, что привело к задержке нескольких рейсов, сообщает ТАСС.

Политика Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Политика Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Гаджеты Новые Apple Watch смогут отслеживать показатели сна По данным издания, разработка Time in Bed tracking могла появиться у компании после приобретения сервиса по мониторингу сна Beddit в 2017 году, хотя до этого Apple не давала владельцам «умных часов» следить за состоянием организма во время сна.

Происшествия Взрыв разрушил три дома в бельгийском Антверпене В коммуне Вилрейк бельгийского города Антверпен произошел взрыв, вследствие которого было разрушено три частных дома.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.

Происшествия Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.

Происшествия Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Здоровье Минздрав представит на ВЭФ новые лаборатории для выявления патогенов Минздрав России представит на Восточном экономическом форуме инновационную разработку - автоматические комплексы для анализа воздуха или жидкости на наличие патогенных биологических агентов еще до момента, когда они смогут вызвать инфекционные заболевания у человека, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

Политика Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17 Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.

Армия и оружие Корабли Северного флота покидают Таймыр За три недели на Таймыре отряд принял участие в нескольких этапах межвидового тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

Футбол «Палмейрас» уволил тренера Сколари Чемпион Бразилии "Палмейрас" расстался с главным тренером Луизом Фелипе Сколари.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Транспорт Благоустройство площади Савеловского вокзала завершится к концу года "Думаю, что к концу года мы основные работы закончим, и к запуску Московских центральных диаметров у нас будет благоустроенная площадь", - сказал Хуснуллин.

Гаджеты Toshiba выпустила два жестких диска на 16 ТБ Toshiba Electronics Europe объявила о выпуске новых моделей заполненных гелием жёстких дисков серий N300 NAS и X300 Performance.

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Экономика Фунт стерлингов обвалился на фоне ожидания жесткого Brexit Британский фунт на утренних торгах 3 сентября достиг минимума с января 2017 года на фоне растущей обеспокоенности инвесторов из-за возможного выхода Великобритании из состава ЕС без соглашений.

Авто Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Общество Познер назвал советского человека уродом Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что советский период отрицательно повлиял на население страны, породив своеобразного «урода» — так называемого советского человека.

Футбол Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.