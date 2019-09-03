с чего всё началось

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

Театры Умер худрук театра «Студия-69» Георгий Червинский Умер художественный руководитель театра «Студия-69» и Театральной мастерской Греческого культурного центра Георгий Червинский.

Происшествия В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста Тело 24-летней Даяны с черепно-мозговой травмой обнаружили под Верещагинским мостом.

Кино Доля российских фильмов в прокате снизилась до минимума за 4 года Почти в три раза упала и посещаемость – с 7,3 млн зрителей в прошлом году до 2,5 млн.

Политика Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Экономика ВЭБ.РФ и корейская компания Daedeok Ventures создают инвестфонд "VEB Ventures и корейская управляющая компания Daedeok Ventures Partners (DVP) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого компании договорились о создании российско-корейского инвестиционного фонда объемом до $200 млн", - сообщается в пресс-релизе ВЭБ.РФ.

Общество В Екатеринбурге исключили ещё одно место для храма Святой Екатерины Убрать площадку предложил мэр Александр Высокинский: градоначальник напомнил, что на месте башни уже ведётся строительство ледовой арены.

Гаджеты Honor 20S стал самым быстрым смартфоном рейтинга AI-Benchmark В июле этого года смартфоны Huawei Nova 5i Pro и Nova 5, которые получили однокристальную систему Kirin 810, вошли в тройку самых производительных смартфонов в плане работы с искусственным интеллектом.

Происшествия Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.

Политика В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400 Турция может заключить с Россией контракт на поставку дополнительной партии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.

Культура Госпитализированный Розенбаум рассказал о своем состоянии 67-летний советский, российский актер, певец и автор песен Александр Розенбаум попал в больницу и был прооперирован.

Происшествия Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.

Экономика Россия и Монголия создадут фонд инвестиционного сотрудничества Россия и Монголия заключат соглашение о создании российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Происшествия В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Шоу-бизнес Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Политика Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Происшествия Школьник утонул в ванне в Челябинской области В Чебаркуле ребенок во время купания погиб в ванне. Трагедия произошла во вторник, 2 сентября.