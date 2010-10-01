Экономика
iReactorГлава правительства назвал размер госдолга России
Золотовалютные запасы России выросли за последнее время до 554 миллиардов долларов, добавил глава правительства.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Политика
США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне
США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
Газета.Ru 13:44
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 17:09
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru вчера в 10:06
Футбол
Слуцкий назвал объективным итоговое место «Рубина» в чемпионате России
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после домашнего поражения от «Спартака» в 30-м туре Российской премьер-лиги подвёл итоги выступления своей команды в сезоне-2019/20.
RT на русском 15:45
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Шоу-бизнес
Нюша в бикини показала огромную татуировку на животе
Популярная российская певица Нюша показала поклонникам огромную татуировку на животе.
ФАН 06:35
Наука
Создана основанная на «здравом смысле» система навигации для роботов
Ученые из США создали уникальную основанную на «здравом смысле» систему навигации для роботов, которая позволит андроиду передвигаться более эффективно.
МедиаПоток вчера в 08:07
Кино
На Netflix вышел сериал по мотивам легенд о короле Артуре
RuNews24.ru 05:06
Общество
Свердловский министр скончался после выявления у него коронавируса
Rambler News Service 08:03
Экономика
Россия застрахует нефтяной сектор вложениями в несырьевые отрасли экономики
"Роснефть" предложила застраховать нефтедобычу В России может появиться программа хеджирования нефтегазовых доходов от колебаний цены на нефть по аналогии с мексиканским механизмом пут-опционов.
Экономика сегодня 12:00
Наука
Ученые СПбГУ нашли три новых минерала на Камчатке
Уникальные минералы, найденные специалистами Санкт-Петербургского государственного университета во время экспедиции на Камчатку, были названы в честь коренных народов Камчатки – ительменит, корякит и алеутит.
ToDay News Ufa 10:16
Политика
Мишустин объяснил смысл олигархов в России
Премьер-министр России Михаил Мишутин в ходе выступления с отчетом в Госдуме на замечание об олигархах заявил, что рад, если кто-то в стране богатеет, передает РИА Новости.
Lenta.ru 08:00
Гаджеты
Lenovo презентовала игровой смартфон Legion Duel
RuNews24.ru 11:23
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
Коммерсантъ вчера в 14:54
Происшествия
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко
На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Газета.Ru 17:20
Здоровье
В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом
О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс».
ТВ-21 09:46
Футбол
Карпин связал проблемы ФК «Ростов» с коронавирусом
Тренер дал ответ на вопрос о том, с чем может быть связано поражение и доволен ли он игрой.
CT news 16:34
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Здоровье
Кардиолог Зубаилова назвала пять главных симптомов больного сердца
Пять основных симптомов сигнализируют о возможной болезни сердца, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 12:47
Шоу-бизнес
Самая перспективная российская модель вышла в свет в пиджаке на голое тело
Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде.
Lenta.ru 12:25
Общество
Нурмагомедов высказался об умершем отце
Lenta.ru 17:55
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева запустила новое YouTube-шоу
Газета Metro вчера в 13:50
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что крупных стычек с военными РФ в Сирии не было
Вашингтон, 22 июля 2020, 20:17 — REGNUM Существенных столкновений российских и американских военных в Сирии не было, сообщил 22 июля журналистам генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.
REGNUM 13:17