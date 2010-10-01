Экономика

iReactoriReactorГлава правительства назвал размер госдолга России

Золотовалютные запасы России выросли за последнее время до 554 миллиардов долларов, добавил глава правительства.
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До 15 тысяч рублей туристам и 500 миллиардов на медицину. О чем еще говорил Мишустин в Госдуме

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Мишустин сообщил об увеличении золотовалютных резервов России до 554 миллиардов долларов

Слово и Дело03:27

Глава правительства назвал размер госдолга России

iReactor03:26

Мишустин заявил, что объем золотовалютных резервов РФ увеличился до 554 млрд долларов

Народные новости03:19
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
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США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне

США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля.
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Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
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Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
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В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
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Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

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Слуцкий назвал объективным итоговое место «Рубина» в чемпионате России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после домашнего поражения от «Спартака» в 30-м туре Российской премьер-лиги подвёл итоги выступления своей команды в сезоне-2019/20.
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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

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Популярная российская певица Нюша показала поклонникам огромную татуировку на животе.
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Создана основанная на «здравом смысле» система навигации для роботов

Ученые из США создали уникальную основанную на «здравом смысле» систему навигации для роботов, которая позволит андроиду передвигаться более эффективно.
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Россия застрахует нефтяной сектор вложениями в несырьевые отрасли экономики

"Роснефть" предложила застраховать нефтедобычу В России может появиться программа хеджирования нефтегазовых доходов от колебаний цены на нефть по аналогии с мексиканским механизмом пут-опционов.
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Ученые СПбГУ нашли три новых минерала на Камчатке

Уникальные минералы, найденные специалистами Санкт-Петербургского государственного университета во время экспедиции на Камчатку, были названы в честь коренных народов Камчатки – ительменит, корякит и алеутит.
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Мишустин объяснил смысл олигархов в России

Премьер-министр России Михаил Мишутин в ходе выступления с отчетом в Госдуме на замечание об олигархах заявил, что рад, если кто-то в стране богатеет, передает РИА Новости.
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Захвативший заложников в Луцке задержан

Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина».
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Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

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СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко

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О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс».
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Карпин связал проблемы ФК «Ростов» с коронавирусом

Тренер дал ответ на вопрос о том, с чем может быть связано поражение и доволен ли он игрой.
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Кардиолог Зубаилова назвала пять главных симптомов больного сердца

Пять основных симптомов сигнализируют о возможной болезни сердца, сообщает ToDay News Ufa.
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Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

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Самая перспективная российская модель вышла в свет в пиджаке на голое тело

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде.
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Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

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В Пентагоне заявили, что крупных стычек с военными РФ в Сирии не было

Вашингтон, 22 июля 2020, 20:17 — REGNUM Существенных столкновений российских и американских военных в Сирии не было, сообщил 22 июля журналистам генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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