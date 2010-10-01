Золотовалютные запасы России выросли за последнее время до 554 миллиардов долларов, добавил глава правительства.

Политика США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля. 111

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Общество Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта. 36

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 86

Экономика Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права. 64

Футбол Слуцкий назвал объективным итоговое место «Рубина» в чемпионате России Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после домашнего поражения от «Спартака» в 30-м туре Российской премьер-лиги подвёл итоги выступления своей команды в сезоне-2019/20.

Общество В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости». 1,6K

Экономика Россия застрахует нефтяной сектор вложениями в несырьевые отрасли экономики "Роснефть" предложила застраховать нефтедобычу В России может появиться программа хеджирования нефтегазовых доходов от колебаний цены на нефть по аналогии с мексиканским механизмом пут-опционов.

Наука Ученые СПбГУ нашли три новых минерала на Камчатке Уникальные минералы, найденные специалистами Санкт-Петербургского государственного университета во время экспедиции на Камчатку, были названы в честь коренных народов Камчатки – ительменит, корякит и алеутит. 1

Политика Мишустин объяснил смысл олигархов в России Премьер-министр России Михаил Мишутин в ходе выступления с отчетом в Госдуме на замечание об олигархах заявил, что рад, если кто-то в стране богатеет, передает РИА Новости. 11

Происшествия Захвативший заложников в Луцке задержан Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина». 390

Происшествия СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко. 208

Здоровье В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс». 233

Футбол Карпин связал проблемы ФК «Ростов» с коронавирусом Тренер дал ответ на вопрос о том, с чем может быть связано поражение и доволен ли он игрой.

Общество Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica. 180