Глава президентского пула Лукашенко написал заявление об увольнении

Недавно появилась новость о том, что белорусские журналисты начали увольняться с правительственных каналов. К ним примкнул глава пула Лукашенко с телеканала OHT Дмитрий Семченко. Новость о том, что он подписал соответствующее заявление передает издание Tut.by.