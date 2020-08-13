Глава президентского пула Лукашенко написал заявление об увольнении
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Недавно появилась новость о том, что белорусские журналисты начали увольняться с правительственных каналов. К ним примкнул глава пула Лукашенко с телеканала OHT Дмитрий Семченко. Новость о том, что он подписал соответствующее заявление передает издание Tut.by.В источнике
С чего всё началось
Ведущий белорусского телеканала ОНТ и корреспондент президентского пула журналистов Дмитрий Семченко написал заявление об увольнении, сообщает Tut.by
со ссылкой на информированный источник.
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