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CT news
CT news

Глава президентского пула Лукашенко написал заявление об увольнении

Недавно появилась новость о том, что белорусские журналисты начали увольняться с правительственных каналов. К ним примкнул глава пула Лукашенко с телеканала OHT Дмитрий Семченко. Новость о том, что он подписал соответствующее заявление передает издание Tut.by.В источнике
С чего всё началось
Ведущий белорусского телеканала ОНТ и корреспондент президентского пула журналистов Дмитрий Семченко написал заявление об увольнении, сообщает Tut.by
 со ссылкой на информированный источник.
РБКвчера в 13:19
Подробнее о событии
РБК

Журналист президентского пула Лукашенко написал заявление об увольнении

РБКвчера в 13:19
RT на русском

СМИ узнали об увольнении с канала ОНТ журналиста из пула Лукашенко

RT на русскомвчера в 14:09
РИА Новости

Глава президентского пула Лукашенко уволился с канала ОНТ

РИА Новостивчера в 13:44
Ведомости

СМИ узнали об увольнении журналиста из пула Лукашенко

Ведомостивчера в 13:38
Известия

Глава президентского пула журналистов Белоруссии заявил об увольнении

Известиявчера в 14:13
Lenta.ru

Журналист пула Лукашенко уволился с госканала Белоруссии

Lenta.ruвчера в 12:18
Дождь

С белорусского госканала ОНТ уволился корреспондент президентского пула

Дождьвчера в 06:05
КП - Беларусь

Написал заявление на увольнение Дмитрий Семченко – ведущий одиозной передачи «Антифейк» ОНТ и журналист президентского пула

КП - Беларусьвчера в 08:40

Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО
RT на русском21:58
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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Бывшего директора банка на Сахалине будут судить за мошенничество

Органами предварительного следствия установлено, что злоумышленница, являясь директором банка, используя свое служебное положение, открывала расчетные счета на неосведомленных клиентов банка, а выдача денежных средств осуществлялась ее соучастникам, в результате чего банку причинен ущерб на общую сумму более 22 млн рублей.
Сахалин.Инфо20:19

Мишустин выделит деньги на больницу на Камчатке, которую строят 10 лет

Петропавловск-Камчатский, 14 августа 2020, 05:27 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Камчатку 13 августа пообещал выделить недостающие деньги на строительство новой краевой больницы, раскритиковав действия предыдущих властей региона, которые так и не смогли построить больницу за десять лет.
REGNUM21:40

Барнаульского ветерана морской пехоты хотят привлечь к ответственности за шествие к мемориалу в день ВМФ

Предполагаемого организатора возложения цветов к мемориалу по случаю Дня военно-морского флота, которое состоялось 26 июля в Барнауле, могут привлечь к ответственности за проведение несанкционированного мероприятия в период пандемии коронавируса.
Банкфаксвчера в 07:01

Глава ВОЗ заявил о необходимости большого числа вакцин от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в рамках брифинга в Женеве сообщил о необходимости разработки большого числа вакцин против коронавируса.
Деловое.ТВвчера в 13:20

Минтруд РФ может увеличить пособие на детей от 3 до 7 лет

Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что если выплат не хватит для улучшения положения бедных семей, то в следующем году возможно увеличение размера пособий до прожиточного минимума.
Городской ревизор11 августа в 07:03
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