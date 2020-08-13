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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village. По словам Юлии Семченко, ее муж уволился по собственному желанию и скоро сам расскажет о своем решении.В источнике
С чего всё началось
Ведущий белорусского телеканала ОНТ и корреспондент президентского пула журналистов Дмитрий Семченко написал заявление об увольнении, сообщает Tut.by
 со ссылкой на информированный источник.
РБКвчера в 13:19
Подробнее о событии
Известия

Глава президентского пула журналистов Белоруссии заявил об увольнении

Известиявчера в 14:13
RT на русском

СМИ узнали об увольнении с канала ОНТ журналиста из пула Лукашенко

RT на русскомвчера в 14:09
Дождь

С белорусского госканала ОНТ уволился корреспондент президентского пула

Дождьвчера в 06:05
Ведомости

СМИ узнали об увольнении журналиста из пула Лукашенко

Ведомостивчера в 13:38
РБК

Журналист президентского пула Лукашенко написал заявление об увольнении

РБКвчера в 13:19
Lenta.ru

Журналист пула Лукашенко уволился с госканала Белоруссии

Lenta.ruвчера в 12:18
РИА Новости

Глава президентского пула Лукашенко уволился с канала ОНТ

РИА Новостивчера в 13:44
КП - Беларусь

Написал заявление на увольнение Дмитрий Семченко – ведущий одиозной передачи «Антифейк» ОНТ и журналист президентского пула

КП - Беларусьвчера в 08:40

Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»

Замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский заявил, что экс-президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод.
Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»
Газета.Ru21:37
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Более 1000 ученых подписали петицию против насилия в Белоруссии

По данным журналистов, авторами письма стали ученые Национальной академии, а большинство подписей принадлежат именно им. В документе, который приводит Onliner, ученые жалуются не только на "беспрецедентные по масштабу и жестокости" действия милиции, но также на массовые фальсификации, которые имели место во время президентских выборов 9 августа.
РБК21:46
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Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча

Главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин" Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей в перерыве матча 1-го тура "Тинькофф – Российской премьер-лиги" с "Локомотивом" (0:2).
Известия20:00

Обсерватория ALMA наблюдает самого далекого «двойника» Млечного пути

Астрономы, используя радиообсерваторию Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), открыли экстремально далекую от нас и потому очень молодую галактику, которая удивительным образом напоминает нашу собственную галактику Млечный путь.
AstroNews.ruвчера в 11:07
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ruвчера в 03:24
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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