Более 1000 ученых подписали петицию против насилия в Белоруссии

По данным журналистов, авторами письма стали ученые Национальной академии, а большинство подписей принадлежат именно им. В документе, который приводит Onliner, ученые жалуются не только на "беспрецедентные по масштабу и жестокости" действия милиции, но также на массовые фальсификации, которые имели место во время президентских выборов 9 августа.