Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ
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Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village. По словам Юлии Семченко, ее муж уволился по собственному желанию и скоро сам расскажет о своем решении.В источнике
С чего всё началось
Ведущий белорусского телеканала ОНТ и корреспондент президентского пула журналистов Дмитрий Семченко написал заявление об увольнении, сообщает Tut.by
со ссылкой на информированный источник.
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