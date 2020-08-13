Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village. По словам Юлии Семченко, ее муж уволился по собственному желанию и скоро сам расскажет о своем решении.В источнике
С чего всё началось
Ведущий белорусского телеканала ОНТ и корреспондент президентского пула журналистов Дмитрий Семченко написал заявление об увольнении, сообщает Tut.by
 со ссылкой на информированный источник.
РБКвчера в 13:19
Подробнее о событии
Известия

Глава президентского пула журналистов Белоруссии заявил об увольнении

Известиявчера в 14:13
RT на русском

СМИ узнали об увольнении с канала ОНТ журналиста из пула Лукашенко

RT на русскомвчера в 14:09
Дождь

С белорусского госканала ОНТ уволился корреспондент президентского пула

Дождьвчера в 06:05
Ведомости

СМИ узнали об увольнении журналиста из пула Лукашенко

Ведомостивчера в 13:38
РБК

Журналист президентского пула Лукашенко написал заявление об увольнении

РБКвчера в 13:19
Lenta.ru

Журналист пула Лукашенко уволился с госканала Белоруссии

Lenta.ruвчера в 12:18
РИА Новости

Глава президентского пула Лукашенко уволился с канала ОНТ

РИА Новостивчера в 13:44
КП - Беларусь

Написал заявление на увольнение Дмитрий Семченко – ведущий одиозной передачи «Антифейк» ОНТ и журналист президентского пула

КП - Беларусьвчера в 08:40

Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру

Всех задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО до 6.00, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на замглавы МВД Белоруссии - начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова.
Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру
РИА Новости18:33
53

МИД Австрии пригрозил Белоруссии санкциями за невыполнение требований

Белоруссия испытает тяжесть новых санкций, если белорусские власти не выполнят ряд требований западных стран, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг 13 августа в эфире телевизионного канала ORF 2. Глава МИД Австрии подтвердил, что Евросоюз требует от правительства суверенной страны отпустить нарушителей порядка и прекратить блокаду интернета.
ИА Красная Весна17:00

На Сахалине будут судить санитарку, допустившую смерть девочки в интернате

Прокурором Тымовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей санитарки отделения "Милосердие" Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.
Сахалин.Инфо19:13

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
511

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
2,1K

Академик Гинцбург ответил на критику российской вакцины за рубежом

Негативные высказывания по поводу российской вакцины от COVID-19, идущие из-за рубежа, связаны с конкурентной борьбой, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава России академик Александр Гинцбург.
Российская газетавчера в 13:17
125

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ.
Коммерсантъвчера в 15:22
112

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
1K

CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики.
Российская газета19:11
1