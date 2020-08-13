Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village. По словам Юлии Семченко, ее муж уволился по собственному желанию и скоро сам расскажет о своем решении.