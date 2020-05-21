Коронавирус

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Исполняющим обязанности главы муниципалитета назначили первого заместителя главы Красногвардейского района Темура Губжокова. Османов возглавлял Красногвардейский район с марта 2017 года. До этого он занимал пост министра труда и социального развития Адыгеи.
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Глава района уволился после заражения коронавирусом 150 россиян во время похорон

Lenta.ru03:00

Глава района Адыгеи, где жители заразились коронавирусом на похоронах, ушел в отставку

Аргументы недели02:36

Глава Красногвардейского района Альберт Османов сложил с себя полномочия по управлению муниципалитетом

ГТРК Адыгеявчера в 13:09

Глава Красногвардейского района Адыгеи подал в отставку после массового заражения на похоронах

КП - Кубаньвчера в 16:18

Глава района в Адыгее подал в отставку после массового заражения COVID-19 на похоронах

Интерфаксвчера в 15:18

Глава района Адыгеи, где произошла вспышка коронавируса, досрочно сложил свои полномочия

ТАССвчера в 14:40

Глава района Адыгеи уволился после массового заражение COVID-19 на похоронах

Кубанские новости00:13
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Общество

Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег

В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
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Происшествия

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
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Общество

NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса

Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
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Общество

В ВОЗ назвали ситуацию с коронавирусом в Москве началом стабилизации

Москва пока находится в начале фазы стабилизации коронавируса.
Телеканал 360° 04:41
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Общество

В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 849 человек

Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России составил 8 849 случаев в 84 субъектах, следует из данных оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
Интерфакс 03:53
Происшествия

В Туле возбудили дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении жительницы Тульской области, разместившей на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера.
RT на русском 04:49
Происшествия

Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына

Жительница Коломны призналась, что убила своего девятимесячного ребенка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России.
РИА Новости 02:44
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Футбол

«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»

Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
Vprognoze.ru 18 мая в 06:48
Общество

За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах

За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах.
Российская газета 03:35
24
Авто

Появились фото интерьера нового Haval H5

Китайские СМИ опубликовали свежие снимки интерьера нового внедорожника Haval H5.
Автоновости дня вчера в 07:05
1
Общество

Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня

Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
405
Кино

Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

Игромания.ру вчера в 07:31
1
Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
1K
Общество

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Коммерсантъ 04:42
2
Общество

В Подмосковье вновь включили отопление

Батареи вновь нагрелись в жилых домах, поликлиниках и других социальных объектах региона.
Общественное телевидение России вчера в 15:10
770
Общество

В Крыму выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции

10 новых случаев заболевания выявили в Саках, три в Евпатории и два в Симферополе. Все заболевшие госпитализированы в стационар.
Севастополь.ру 03:05
3
Общество

Давид Якобашвили вернулся в Россию

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
Коммерсантъ 04:06
11
Армия и оружие

Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем

СМИ опубликовали видео полета Ту-22М3 Воздушно-космических сил России над нейтральными водами Черного моря.
Аргументы недели вчера в 04:29
13
Общество

Сенатор предложил ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты

Сенатор Анатолий Артамонов предложил ввести в России уголовное наказание за «серые» зарплаты.
Известия 04:04
82
Происшествия

После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело

Газета.Ru 03:52
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Здоровье

В Дагестан прибыла группа врачей Минздрава России

Махачкалинские известия 02:30
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Экономика

Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии

Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28
Здоровье

Снижение объемов оказания онкологической помощи в Москве опровергли

В департаменте подчеркнули, что ни один оказывающий помощь онкобольным пациентам стационар не был закрыт или перепрофилирован для лечения людей с коронавирусом, а оказание помощи не прекращалось ни на один день.
Lenta.ru 03:54
23
Космос

Загадка лун Юпитера: как далекие экзопланеты помогают ее решать

В своей работе команда под руководством Константина Батыгина предположила, что спутники Юпитера образовались из частиц ледяной пыли размерами от 0,1 до 10 миллиметров.
Популярная механика вчера в 02:56
Гаджеты

Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek

Как заявил глава бренда Honor Жао Минг, в смартфонах Honor и Huawei массово начнут использовать MediaTek.
Astera вчера в 15:21
26
Общество

Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме

Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными.
ИА Красная Весна 02:55
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Футбол

Гончаренко продлил контракт с ЦСКА

Советский спорт вчера в 05:28
Хоккей

Швейцария хочет провести ЧМ-2023 по хоккею, ранее отданный РФ

Швейцария надеется провести чемпионат мира по хоккею 2023 года вместо России, ранее получившей право на принятие турнира, передает Iltalehti.
Аргументы и Факты вчера в 16:46
Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
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