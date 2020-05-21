Коронавирус
РИА НовостиГлава района Адыгеи ушел в отставку
Исполняющим обязанности главы муниципалитета назначили первого заместителя главы Красногвардейского района Темура Губжокова. Османов возглавлял Красногвардейский район с марта 2017 года. До этого он занимал пост министра труда и социального развития Адыгеи.
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Глава Красногвардейского района Адыгеи подал в отставку после массового заражения на похоронах
КП - Кубаньвчера в 16:18
Глава района в Адыгее подал в отставку после массового заражения COVID-19 на похоронах
Интерфаксвчера в 15:18
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса
Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
Общество
В ВОЗ назвали ситуацию с коронавирусом в Москве началом стабилизации
Москва пока находится в начале фазы стабилизации коронавируса.
Телеканал 360° 04:41
Общество
В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 849 человек
Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России составил 8 849 случаев в 84 субъектах, следует из данных оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
Интерфакс 03:53
Происшествия
В Туле возбудили дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении жительницы Тульской области, разместившей на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера.
RT на русском 04:49
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего девятимесячного ребенка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России.
РИА Новости 02:44
Футбол
«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
Vprognoze.ru 18 мая в 06:48
Общество
За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах
За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах.
Российская газета 03:35
Авто
Появились фото интерьера нового Haval H5
Китайские СМИ опубликовали свежие снимки интерьера нового внедорожника Haval H5.
Автоновости дня вчера в 07:05
Общество
Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
Кино
Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Игромания.ру вчера в 07:31
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Коммерсантъ 04:42
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
Батареи вновь нагрелись в жилых домах, поликлиниках и других социальных объектах региона.
Общественное телевидение России вчера в 15:10
Общество
В Крыму выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции
10 новых случаев заболевания выявили в Саках, три в Евпатории и два в Симферополе. Все заболевшие госпитализированы в стационар.
Севастополь.ру 03:05
Общество
Давид Якобашвили вернулся в Россию
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Давид Якобашвили вернулся на несколько дней в Россию, об этом он сам сообщил РБК.
Коммерсантъ 04:06
Армия и оружие
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем
СМИ опубликовали видео полета Ту-22М3 Воздушно-космических сил России над нейтральными водами Черного моря.
Аргументы недели вчера в 04:29
Общество
Сенатор предложил ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты
Сенатор Анатолий Артамонов предложил ввести в России уголовное наказание за «серые» зарплаты.
Известия 04:04
Происшествия
После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело
Газета.Ru 03:52
Здоровье
В Дагестан прибыла группа врачей Минздрава России
Махачкалинские известия 02:30
Экономика
Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28
Здоровье
Снижение объемов оказания онкологической помощи в Москве опровергли
В департаменте подчеркнули, что ни один оказывающий помощь онкобольным пациентам стационар не был закрыт или перепрофилирован для лечения людей с коронавирусом, а оказание помощи не прекращалось ни на один день.
Lenta.ru 03:54
Космос
Загадка лун Юпитера: как далекие экзопланеты помогают ее решать
В своей работе команда под руководством Константина Батыгина предположила, что спутники Юпитера образовались из частиц ледяной пыли размерами от 0,1 до 10 миллиметров.
Популярная механика вчера в 02:56
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek
Как заявил глава бренда Honor Жао Минг, в смартфонах Honor и Huawei массово начнут использовать MediaTek.
Astera вчера в 15:21
Общество
Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме
Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными.
ИА Красная Весна 02:55
Футбол
Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
Советский спорт вчера в 05:28
Хоккей
Швейцария хочет провести ЧМ-2023 по хоккею, ранее отданный РФ
Швейцария надеется провести чемпионат мира по хоккею 2023 года вместо России, ранее получившей право на принятие турнира, передает Iltalehti.
Аргументы и Факты вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29