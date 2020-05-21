Коронавирус
REGNUMГлава района Адыгеи ушёл в отставку после вспышки COVID-19
Чиновник подал в отставку по собственному желанию, сообщили ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе главы и правительства республики. Напомним, 1 мая в одном из аулов Красногвардейского района прошли похороны с участием около 500 человек.
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Глава Красногвардейского района Адыгеи подал в отставку после массового заражения на похоронах
КП - Кубаньвчера в 16:18
Глава района в Адыгее подал в отставку после массового заражения COVID-19 на похоронах
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