Происшествия

РБКРБКГлава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко. Об этом сообщил председатель райсовета Алексей Михайловский, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Глава администрации Черноморского района Крыма погибла в ДТП

Глава администрации Черноморского района Людмила Глушко погибла в автомобильной аварии сегодня утром. Информацию об этом Крыминформу подтвердил председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский. Подробностей ДТП он не уточнил.
ИА Крыминформ01:51

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Крымская чиновница Людмила Глушко разбилась в ДТП

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Следком возбудил уголовное дело по факту аварии в Черноморском районе

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Глава Черноморского района Людмила Глушко погибла в ДТП

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СК возбудил уголовное дело после гибели в ДТП Людмилы Глушко

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Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

ТАСС02:07

Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

РИА Новости02:38
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Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
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Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
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В Кремле оценили знакомство Путина и Зеленского

Кремль надеется, что первое знакомство президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского станет началом конструктивного диалога сторон.
Газета.Ru 07:27
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Задержан гендиректор «Метростроя» Николай Александров

Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба компании.
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Стало известно, где будет похоронен Лужков

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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Политика

Конгресс США смягчил санкции против Nord Stream 2

В законопроекте осталась только угроза санкций против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства трубопроводов Nord Stream 2 или TurkStream на глубине от 100 футов (около 30,5 м).
РБК 07:57
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия

Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности

РИА Новости 06:35
Футбол

Рамос: «Надо сделать отдельный „Золотой мяч“ для Месси и Роналду»

Sport24.ru 06:22
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Двух петербургских полицейских задержали за пытки подростка

Двое полицейских Колпинского района признались в пытках 17-летнего петербуржца Вадима Коваля.
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Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv вчера в 01:02
Спорт

Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем запрете на участие российским спортсменам в крупных международных соревнованиях.
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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
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Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
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Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

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Киев заявил о проблемах с украинским языком в Донбассе

В Донбассе существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах.
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Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН 08 декабря в 11:33
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Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

РИА Новости 05:18
Политика

Кремль оценил итоги «нормандского саммита» в Париже

На первом за три года «нормандском саммите» и первой встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского стороны успели озвучить свои подходы.
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Политика

В ДНР выразили готовность обменяться пленными с Киевом до конца года

Обмен пленными по формуле «88 на 53» может состояться между Донецком и Киевом до конца 2019 года, но всё зависит от решения властей Украины.
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Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
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Ситуация в экономике РФ в 2020 году будет улучшаться — Bank of America

Эксперты Bank of America прогнозируют улучшение в российской экономике в 2020 году.
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Общество

В России перестанет выходить журнал Men’s Health

Журнал издается в России с 1998 г. Аудитория одного номера российской версии Men’s Health в марте – июле этого года составляла 778 000 человек, проживающих в крупных городах, уточняет РБК со ссылкой на данные Mediascope.
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Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
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Экономика

Греф прокомментировал изменения в управлении «Яндексом»

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В Кремле назвали условия изменения формата минских переговоров

«Вопросы контроля над границей поднимались и весьма скрупулезно изучался текст Минских соглашений, где четко прописан порядок и последовательность действий, согласованных всеми сторонами для передачи контроля над границей», — подчеркнул Песков.
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