Происшествия
РБКГлава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко. Об этом сообщил председатель райсовета Алексей Михайловский, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Глава администрации Черноморского района Людмила Глушко погибла в автомобильной аварии сегодня утром. Информацию об этом Крыминформу подтвердил председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский. Подробностей ДТП он не уточнил.ИА Крыминформ01:51
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Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
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Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
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Политика
Кремль оценил итоги «нормандского саммита» в Париже
На первом за три года «нормандском саммите» и первой встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского стороны успели озвучить свои подходы.
Политика
В ДНР выразили готовность обменяться пленными с Киевом до конца года
Обмен пленными по формуле «88 на 53» может состояться между Донецком и Киевом до конца 2019 года, но всё зависит от решения властей Украины.
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Финансы
Ситуация в экономике РФ в 2020 году будет улучшаться — Bank of America
Эксперты Bank of America прогнозируют улучшение в российской экономике в 2020 году.
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Журнал издается в России с 1998 г. Аудитория одного номера российской версии Men’s Health в марте – июле этого года составляла 778 000 человек, проживающих в крупных городах, уточняет РБК со ссылкой на данные Mediascope.
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Экономика
Греф прокомментировал изменения в управлении «Яндексом»
Изменения в структуре управления «Яндексом» вывели компанию на новый уровень, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
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Греф заявил о наступлении «золотого времени» для ипотеки
Сбербанк планирует в следующем году запустить услугу рефинансирования ипотеки, выданной банком своим клиентам.
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В Кремле назвали условия изменения формата минских переговоров
«Вопросы контроля над границей поднимались и весьма скрупулезно изучался текст Минских соглашений, где четко прописан порядок и последовательность действий, согласованных всеми сторонами для передачи контроля над границей», — подчеркнул Песков.