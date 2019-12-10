Происшествия

РБКРБКГлава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко. Об этом сообщил председатель райсовета Алексей Михайловский, передает «РИА Новости».
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Глава администрации Черноморского района Крыма погибла в ДТП

Глава администрации Черноморского района Людмила Глушко погибла в автомобильной аварии сегодня утром. Информацию об этом Крыминформу подтвердил председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский. Подробностей ДТП он не уточнил.
ИА Крыминформ01:51

Подробнее о событии

В Крыму в аварии погибла глава администрации Черноморского района

РИА Новости Крым02:42

Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

РИА Новости02:38

Глава Черноморского района погибла в аварии

Крым 2405:03

Глава администрации Черноморского района Людмила Глушко погибла в автокатастрофе

Крымская газета02:16

Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

ТАСС02:07

Появились подробности аварии, в которой погибла глава Черноморской администрации

КП - Крым03:25

Опубликовано фото с места ДТП, в котором погибла Глушко

ИА Крыминформ02:46
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Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
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Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Во вторник, 10 декабря, в мюнхенской больнице скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
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Строительство порта в Пионерском решили «заморозить»

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Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

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Украина испытала БТР с «прозрачной» броней

На полигоне под Львовом прошли испытания бронетранспортера БТР-4М, оснащенного так называемой "прозрачной" броней (Land Platform Modernization Kit, LPMK).
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Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
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Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета заявил о том, что одной из угроз для безопасности страны являются действия украинских радикалов, сообщает агентство ТАСС.
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WADA подтвердило тотальное отстранение России от соревнований

Пресс-служба WADA подтвердила информацию о принятии рекомендаций комитета по соответствию по отстранению России от участия в мировых состязаниях на четыре года, сообщает ТАСС.
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Саратовские депутаты завели в областной бюджет более миллиарда рублей

О поправках в бюджет-2019 депутатам рассказал заместитель председателя правительства - министр финансов Саратовской области Вадим Ойкин, он подчеркнул, что доходы областного бюджета увеличены на 718,6 миллионов рублей.
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Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
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Инсайдеры поделились характеристиками следующих консолей Xbox

Несколько инсайдеров раскрыли технические характеристики нового поколения игровых консолей Microsoft.
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Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Lenta.ru 01:32
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
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Черчесов скорректировал план подготовки сборной перед Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что ему пришлось скорректировать план подготовки сборной перед Евро-2020.
Газета.Ru 03:57
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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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«Т-34» стал фильмом года по версии пользователей «Одноклассников»

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«Сафмар» решила создать третью по размеру в России угольную компанию

Опрошенные газетой эксперты считают, что объединенная компания станет третьей по размеру на угольном рынке России.
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В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

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В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик

С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
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Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

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Владимир Путин прокомментировал встречу с Зеленским

По словам российского лидера, общение прошло «по-деловому». В Париже завершилась встреча президентов России и Украины.
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Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

Титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР. Зозибини Тунци 26 лет, она активно борется с насилием по отношению к женщинам.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в сфере благотворительности за 2019 год.
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Экономика

Свердловские предприниматели предложили Заксобранию переписать льготы по налогу на имущество

Депутаты Заксобрания Свердловской области предложили снизить льготные ставки по налогу на имущество для юрлиц.
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Первый директор ФСБ пожаловался на недостаток русских в Чечне

Первый директор ФСБ России Сергей Степашин заявил, что самой большой проблемой Чечни является отток представителей других национальностей из республики.
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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
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Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
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В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
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Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса

На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
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