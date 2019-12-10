Происшествия
РБКГлава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко. Об этом сообщил председатель райсовета Алексей Михайловский, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Глава администрации Черноморского района Людмила Глушко погибла в автомобильной аварии сегодня утром. Информацию об этом Крыминформу подтвердил председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский. Подробностей ДТП он не уточнил.ИА Крыминформ01:51
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Глава администрации Черноморского района Людмила Глушко погибла в автокатастрофе
Крымская газета02:16
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«Сафмар» решила создать третью по размеру в России угольную компанию
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В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
Происшествия
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С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
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Первый директор ФСБ России Сергей Степашин заявил, что самой большой проблемой Чечни является отток представителей других национальностей из республики.
Общество
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Политика
Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса
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