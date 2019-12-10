Глава администрации Черноморского района Людмила Глушко погибла в автомобильной аварии сегодня утром. Информацию об этом Крыминформу подтвердил председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский. Подробностей ДТП он не уточнил.

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В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко. Об этом сообщил председатель райсовета Алексей Михайловский, передает «РИА Новости».

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