Происшествия

РБКРБКГлава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко. Об этом сообщил председатель райсовета Алексей Михайловский, передает «РИА Новости».
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Глава администрации Черноморского района Крыма погибла в ДТП

Глава администрации Черноморского района Людмила Глушко погибла в автомобильной аварии сегодня утром. Информацию об этом Крыминформу подтвердил председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский. Подробностей ДТП он не уточнил.
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Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
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Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
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«Нафтогаз» заявил, что у «Газпрома» остались «козыри» на переговорах

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Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата

Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Lenta.ru 10:16
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Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
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Шнуров посвятил стихи покойному Лужкову

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Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге

Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании.
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Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
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Специалисты Пенсионного фонда РФ объяснили, что выплата пенсии может быть приостановлена в том случае, если гражданин РФ не смог подтвердить свою регистрацию по месту получения денег, пишет РИА Новости.
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Президенты встретятся еще раз в следующие четыре месяца. Следующий "нормандский" саммит может пройти в Берлине.
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Рамос предложил ввести отдельный «Золотой мяч» для Месси и Роналду

Напомним, что Месси является рекордсменом по количеству «Золотых мячей» в истории футбола.
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Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем запрете на участие российским спортсменам в крупных международных соревнованиях.
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