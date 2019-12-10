Происшествия
РБКГлава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко. Об этом сообщил председатель райсовета Алексей Михайловский, передает «РИА Новости».
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Политика
Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Футбол
Определились все соперники сборной России в рамках подготовки к ЕВРО
Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии перед чемпионатом Европы 2020 года, сообщается на сайте РФС.
Футбол
Абрамович отклонил очередное предложение о продаже «Челси»
Бывший президент американской инвесткомпании Guggenheim Partners Тодд Боели в ноябре предложил Роману Абрамовичу купить у него клуб "Челси", но предложенная им цена была немного ниже 3 млрд фунтов стерлингов, в которые Абрамович оценивает этот актив.
Политика
В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России
Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник.
Происшествия
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Спорт
Мария Ласицкене раскритиковала Минспорта и ОКР за бездействие
Политика
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как прошло знакомство Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 12 декабря
Киноцентр «Silver Cinema» сообщает о новинках кинопроката с 12 по 18 декабря.
Политика
США планируют увеличить военную помощь Украине в 2020 году
Соединенные Штаты Америки увеличат военную помощь Украине в полтора раза. Речь идет о сумме в 300 миллионов долларов.
Происшествия
Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Политика
Зеленский оценил пункты минских соглашений о границе как проигрыш Киева
Зеленский подчеркнул, что позиция президента России Владимира Путина по вопросу о границе соответствует заявленному в минских соглашениях.
Политика
Макрон: Франция готова выслать российских дипломатов из солидарности с ФРГ
В случае необходимости, Франция проявит солидарность и вышлет российских дипломатов, заявил президент страны Эммануэль Макрон, 10 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров в «нормандском» формате в Париже.
Армия и оружие
Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения
Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителя Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Авто
Mercedes-Benz и Bosch работают над автопилотом 4-го уровня
Многие концерны работают над собственными системами автономного вождения, так что в ближайшие годы на дорогах появятся тысячи авто без водителей.
Общество
Илон Маск не рассчитал габариты Tesla Cybertruck
Основатель компании Tesla Илон Маск приехал в ресторан на своей новой модели — пикапе Cybertruck и, отъезжая, сбил столбик ограждения, видео опубликовано в YouTube.
Экономика
Эксперты не видят причин понижать ставку на ближайшем заседании ФРС
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, исчерпала причины для понижения ключевой ставки, считают эксперты, опрошенные ТАСС.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
Здоровье
Доктор Мясников назвал газировку, фастфуд и чипсы опасными для детей
Известный телеведущий доктор Мясников назвал продукт, в котором родители могут отказать своим детям с чистой совестью.
Происшествия
В Москве таксист изнасиловал уснувшего 18-летнего парня
Шоу-бизнес
Друг Петросяна: «Я его новую жену зову Несмеяной»
Свое мнение о новой избраннице Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой высказал писатель-сатирик Георгий Териков — человек, который знает артиста полвека.
Театры
Театр Кабуки откроет в Приморье международный Тихоокеанский фестиваль
"Откроет фестиваль одна из самых известных трупп японского традиционного театра кабуки – Сётику Гранд Кабуки – Тикамацу-дза", - рассказал журналистам Шадрин, автор концепции творческой программы фестиваля.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Политика
Коммунисты снова использовали мегафон на заседании облдумы
Депутаты облдумы от КПРФ предложили установить памятную дату - День гибели промышленности Саратовской области и жертв экономических реформ.
Происшествия
В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик
С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Кино
Создатели «Сумерек» снимут приквел об Эдварде Каллене
Политика
«Нормандская четверка» снова соберется через четыре месяца
"Принят итоговый документ, подтверждена безальтернативность выполнения Минских соглашений, подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта", - заявил журналистам по итогам встречи "нормандской четверки" российский лидер Владимир Путин.