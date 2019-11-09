Происшествия

ИзвестияИзвестияГлава района погиб при тушении пожара в Смоленской области

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Островский в субботу, 9 ноября.
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«Не задумываясь ни на секунду, кинулся на помощь соседям». Узнали о последних минутах жизни главы Холм-Жирковского района

SmolDaily01:56

В Смоленской области погиб глава района

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Помогал соседям тушить пожар. Умер глава Холм-Жирковского района

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СМИ сообщили подробности ЧП в Смоленской области, где погиб глава района

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Глава района в Смоленской области погиб, помогая тушить пожар

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Алексей Островский примет участие в церемонии прощания с главой Холм-Жирковского района

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Губернатор Смоленской области посетит прощание с погибшим главой района

Рабочий путь (г. Смоленск)02:30
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:35, Вашингтон
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В Санкт-Петербурге заведено уголовное дело в отношении мужчины, в рюкзаке которого нашли отчлененные руки.
Газета.Ru 04:25
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В Прикамье 17-летний подросток готовил массовое убийство в школе

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Сергей Кузнецов, бывший тренер красно-белых заявил, что негативные выкрики с трибун сбивали не только тренерский штаб, но и игроков команды.
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На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
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Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

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Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны

Бывший глава Минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
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Президент России Владимир Путин проведет отдельную встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на форуме в Омске, сообщили в Кремле.
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РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ

На продолжение цифровизации "Почты России" до 2023 года будет направлено 40 млрд руб. Выручка и чистая прибыль "Почты России" по итогам 2018 года достигли исторически максимальных значений — 190 млрд руб. и 2,7 млрд руб. соответственно.
Коммерсантъ 03:31
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В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Происшествия

ИГ подтвердила причастность к атаке на границе Таджикистана

Коммерсантъ вчера в 15:37
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Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
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Кацалапов и Синицина выиграли ритм-танец на Гран-при Китая

За идеально исполненный ритм-танец Синицина и Кацалапов получили от судей 85,39 балла — это новый личный рекорд пары.
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«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
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Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
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Экс-депутат рады назвала русскоговорящих украинцев москалями

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала москалями всех украинцев, которые говорят на русском языке.
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Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
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Политика

Бывший мэр Нью-Йорка Блумберг может стать кандидатом в президенты США

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Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

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Армия и оружие

Строительство РЛС «Воронеж» в Крыму начнётся в ближайшее время

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Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении

Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и эксперименты помогут им прояснить все эти вопросы и понять, как именно курение влияет на работу мозга, способствуя развитию психических заболеваний.
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Неизвестные застрелили мирового судью в Коми

Управление следственного комитета России (СК РФ) по Республике Коми возбудило уголовное дело после смерти мирового судьи Жешартского судебного участка региона.
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В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
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Алексей Владимирович Островский
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Смоленской области с 26 апреля 2012. Депутат Государственной думы России IV-VI созывов, член Высшего совета ЛДПР.
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