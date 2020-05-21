Коронавирус
ИзвестияГлава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
Альберт Османов возглавлял Красногвардейский район на протяжении трех лет — с марта 2017 года. До этого он был министром труда и социального развития Адыгеи. 1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
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Глава района в Адыгее подал в отставку после массового заражения COVID-19 на похоронах
Интерфаксвчера в 15:18
Глава Красногвардейского района Адыгеи подал в отставку после массового заражения на похоронах
КП - Кубаньвчера в 16:18
В Красногвардейском районе Адыгеи после массовых похорон коронавирус выявлен у 151 человека
Аргументы недели19 мая в 15:37
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Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
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ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
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