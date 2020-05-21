Альберт Османов возглавлял Красногвардейский район на протяжении трех лет — с марта 2017 года. До этого он был министром труда и социального развития Адыгеи. 1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.

Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах

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