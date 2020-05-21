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Альберт Османов возглавлял Красногвардейский район на протяжении трех лет — с марта 2017 года. До этого он был министром труда и социального развития Адыгеи. 1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
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Глава района в Адыгее подал в отставку после массового заражения COVID-19 на похоронах

Интерфаксвчера в 15:18

Глава района Адыгеи уволился после массового заражение COVID-19 на похоронах

Кубанские новости00:13

Глава Красногвардейского района Адыгеи подал в отставку после массового заражения на похоронах

КП - Кубаньвчера в 16:18

В Адыгее глава района ушел в отставку после массового заражения COVID-19

РИА Новости01:29

Глава района Адыгеи, где произошла вспышка коронавируса, досрочно сложил свои полномочия

ТАССвчера в 14:40

Глава Красногвардейского района Альберт Османов сложил с себя полномочия по управлению муниципалитетом

ГТРК Адыгеявчера в 13:09

В Красногвардейском районе Адыгеи после массовых похорон коронавирус выявлен у 151 человека

Аргументы недели19 мая в 15:37
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Пришел в форму: что будет летом с курсом рубля

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РИА Новости 01:00
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СК возбудил дело после обрушения лестницы в доме в Саратовской области

Следователи завели уголовное дело из-за обрушения лестницы в жилом доме в Энгельсе. Об этом сообщает управление СК по Саратовской области.
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