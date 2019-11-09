Происшествия
ИзвестияГлава района погиб при тушении пожара в Смоленской области
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Островский в субботу, 9 ноября.
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