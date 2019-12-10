Происшествия
ИзвестияГлава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП
В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека. В их числе оказалась глава Черноморского района Крыма Людмила Глушко, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональный главк МВД.
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Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова.
Футбол
Бензема и Сиссе проиграли апелляцию по делу о шантаже Вальбуэна
Нападающий «Реала» Карим Бензема, Джибриль Сиссе и ещё несколько человек проиграли последнюю апелляцию по делу о шантаже полузащитника Матьё Вальбуэна.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Шоу-бизнес
Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
Футбол
Уткин считает, что у «Спартака» и Тедеско есть шанс на светлое будущее
По мнению Уткина, у Тедеско и «Спартака» ещё есть все шансы на светлое будущее.
Политика
«Нормандская четверка»: Путин заплатит Киеву репарации газом
9 декабря в Париже, впервые с 2016 года, прошел саммит «нормандской четверки».
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» у членов российской делегации в Париже
По словам Авакова, инцидент произошел во время обсуждения вопроса разведения войск в Донбассе, во время которого у российского чиновника «нервы сдали».
Политика
Соловьев принял вызов Зеленского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Авто
Audi представил гибридную версию Q7
Немецкий концерн представил гибридную версию обновлённого кроссовера Audi Q7.
Политика
Зеленский пригласил в Киев журналистов РИА и RT
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на Украину журналистов RT и РИА, сообщила в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Экономика
Госдума отменила банковский роуминг
Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Баскетбол
Тульский «Арсенал» исключили из Суперлиги за договорной матч
Тульский баскетбольный «Арсенал» выбыл из Суперлиги. Команду исключили за нарушение спортивных принципов – за договорной матч.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Общество
Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса
Цена преступления Пока Путин поддержал одно предложение – увеличить налоговую недоимку, за которую наступает уголовная ответственность, рассказывают чиновники, как именно – пока не решено.
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
Общество
Путин присудил госпремию Хабенскому за благотворительную деятельность
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в благотворительной отрасли за текущий год.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Происшествия
Задержан еще один подозреваемый по делу об угрозах столичному судье
В Воронеже задержали местного жителя Михаила Квасова, которого подозревают в угрозах столичному судье Алексею Криворучко, информируют Baza и ТАСС .
Экономика
Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Спикер Рады оценил итоги нормандского саммита
Ранее Разумков заявил, что от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.