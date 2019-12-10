Происшествия

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В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека. В их числе оказалась глава Черноморского района Крыма Людмила Глушко, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональный главк МВД.
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Следком возбудил уголовное дело по факту аварии в Черноморском районе

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Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

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Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
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Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
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Уткин считает, что у «Спартака» и Тедеско есть шанс на светлое будущее

По мнению Уткина, у Тедеско и «Спартака» ещё есть все шансы на светлое будущее.
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Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

РИА Новости 05:18
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«Нормандская четверка»: Путин заплатит Киеву репарации газом

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Аваков рассказал о «сдавших нервах» у членов российской делегации в Париже

По словам Авакова, инцидент произошел во время обсуждения вопроса разведения войск в Донбассе, во время которого у российского чиновника «нервы сдали».
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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru 04:43
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Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Утро.ru 03:13
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Немецкий концерн представил гибридную версию обновлённого кроссовера Audi Q7.
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Зеленский пригласил в Киев журналистов РИА и RT

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на Украину журналистов RT и РИА, сообщила в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.
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Госдума отменила банковский роуминг

Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
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Тульский «Арсенал» исключили из Суперлиги за договорной матч

Тульский баскетбольный «Арсенал» выбыл из Суперлиги. Команду исключили за нарушение спортивных принципов – за договорной матч.
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В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
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Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
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Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса

Цена преступления Пока Путин поддержал одно предложение – увеличить налоговую недоимку, за которую наступает уголовная ответственность, рассказывают чиновники, как именно – пока не решено.
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Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
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Путин присудил госпремию Хабенскому за благотворительную деятельность

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Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
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Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

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Задержан еще один подозреваемый по делу об угрозах столичному судье

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Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
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Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

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Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
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Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

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Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

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Спикер Рады оценил итоги нормандского саммита

Ранее Разумков заявил, что от успешности переговоров в рамках нормандского саммита зависит будущее Украины.
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