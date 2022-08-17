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Глава регулятора ФРГ Мюллер назвал труднодостижимой цель заполнить ПХГ на 95% к ноябрю

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер назвал труднодостижимой цель заполнить ПХГ на 95% к ноябрю.
RT на русском
"Запасы в настоящее время заполнены на 77%", - признался глава Федерального сетевого агентства.
Газета.Ru
На этом фоне сложно будет достичь цели, поставленной федеральным правительством Германии, о 85-процентном уровне заполнения в октябре.
РИА Новости
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа.
РИА Новости

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