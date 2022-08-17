Канберра расторгла договор аренды земельного участка для нового здания посольства России в Австралии и уведомила об этом Москву, сообщает Национальное столичное управление (NCA, ведомство отвечает за планирование и управление земельными ресурсами).
Большое число украинских резервистов, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области, уничтожено в результате российских ударов, сообщило в среду министерство обороны РФ.
Посольство России в Армении направило ноту в министерство иностранных дел республики из-за появления вбросов и ложных обвинений в причастности Москвы к взрыву на ереванском оптовом рынке «Сурмалу», который произошел 14 августа.
Правительство РФ утвердило постановление о выделении льготных кредитов малым и средним предприятиям (МСП) на инвестиционные цели под 3-4,5% годовых при действующей ставке ЦБ, сообщила пресс-служба кабмина.
Больше половины россиян (60%) считают, что дети-сироты должны оставаться в России, даже если при этом им придется воспитываться в детских домах, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).