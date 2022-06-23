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Глава регулятора ФРГ допустил, что счета за газ для потребителей могут вырасти в три раза

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер на фоне сокращения поставок газа из России предупредил, что счета за газ для потребителей в Германии могут вырасти в три раза.
ТАСС
По мнению Мюллера, необходимо активировать механизм корректировки цен, разрешённый на втором этапе плана по реагированию на напряжённую ситуацию с поставками газа.
News.ru
После сокращения импорта российского газа на прошлой неделе рост цен уже составил 50%, что вызвало желание импортёров переложить дополнительную финансовую нагрузку на конечных потребителей.
Infinica
Мюллер напомнил, что 11 июля начнется плановая ежегодная инспекция газопровода "Северный поток".
ТАСС

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