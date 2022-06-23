ТАССГлава регулятора ФРГ допустил, что счета за газ для потребителей могут вырасти в три разаГлава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер на фоне сокращения поставок газа из России предупредил, что счета за газ для потребителей в Германии могут вырасти в три раза.ТАССПо мнению Мюллера, необходимо активировать механизм корректировки цен, разрешённый на втором этапе плана по реагированию на напряжённую ситуацию с поставками газа.News.ruПосле сокращения импорта российского газа на прошлой неделе рост цен уже составил 50%, что вызвало желание импортёров переложить дополнительную финансовую нагрузку на конечных потребителей.InfinicaМюллер напомнил, что 11 июля начнется плановая ежегодная инспекция газопровода "Северный поток".ТАССЧитать далееСвернутьYakutsk.ruYakutsk.ruInfinicaИА Красная ВеснаЦарьградПодробнее о событииГлава регулятор ФРГ Мюллер предупредили о трехкратном росте потребительских цен на газLenta.ru22:26Глава регулятора ФРГ допустил, что счета за газ для потребителей могут вырасти в три разаТАСС23 июня в 15:49Эксперт говорит, что цены на газ в Германии могут утроиться из-за сокращения поставок из РоссииИноСМИвчера в 10:10Специалисты ФРГ предупредили о трехкратном росте потребительских цен на газИА Красная Веснавчера в 03:06Глава ФСА Мюллер: счета за газ для немецких потребителей могут вырасти в три разаNews.ru23 июня в 15:54В Германии заявили о возможности трёхкратного роста цены на газ для потребителейInfinicaвчера в 13:55Рост цен на газ для частных домохозяйств в ФРГ составил в апреле-мае до двух тысяч евроПРАЙМ23 июня в 09:01Показать ещёОценить63Поделиться