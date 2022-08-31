Евразия DailyГлава регулятора ФРГ прокомментировал остановку «Северного потока»Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что Германия лучше подготовлена к приостановке прокачки газа по трубопроводу «Северный поток».Евразия DailyПоставка по "Северному потоку" полностью прекращена, так как 31 августа начались планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая".Газета.RuПриостановка поставок необходима для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ на единственном оставшемся в работе газоперекачивающем агрегате.ТАССПо завершении работ и при отсутствии технических неисправностей оборудования транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки, отмечал "Газпром".ТАССЧитать далееСвернутьПрофильПрофильYakutsk.ruГазета.RuREGNUMПодробнее о событииВ Германии заявили о готовности страны к остановке «Северного потока»Известия02:54Глава регулятора ФРГ прокомментировал остановку «Северного потока»Евразия Daily03:52В Германии заявили, что страна подготовлена к перерыву в работе «Северного потока»Профиль03:16В ФРГ заявили, что страна лучше подготовлена к новому перерыву в работе «Северного потока»ТАСС02:59Глава немецкого регулятора Мюллер заявил, что Германия подготовлена к остановке «Северного потока»Yakutsk.ru05:04В ФРГ заявили, что страна лучше подготовлена к перерыву в работе «Северного потока»Газета.Ru02:52Показать ещёОценить36Поделиться