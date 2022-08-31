Будьте в Плюсе

Глава регулятора ФРГ прокомментировал остановку «Северного потока»

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что Германия лучше подготовлена к приостановке прокачки газа по трубопроводу «Северный поток».
Евразия Daily
Поставка по "Северному потоку" полностью прекращена, так как 31 августа начались планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая".
Газета.Ru
Приостановка поставок необходима для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ на единственном оставшемся в работе газоперекачивающем агрегате.
ТАСС
По завершении работ и при отсутствии технических неисправностей оборудования транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки, отмечал "Газпром".
ТАСС

Подробнее о событии

В Германии заявили о готовности страны к остановке «Северного потока»
Известия02:54
Глава регулятора ФРГ прокомментировал остановку «Северного потока»
Евразия Daily03:52
В Германии заявили, что страна подготовлена к перерыву в работе «Северного потока»
Профиль03:16
В ФРГ заявили, что страна лучше подготовлена к новому перерыву в работе «Северного потока»
ТАСС02:59
Глава немецкого регулятора Мюллер заявил, что Германия подготовлена к остановке «Северного потока»
Yakutsk.ru05:04
В ФРГ заявили, что страна лучше подготовлена к перерыву в работе «Северного потока»
Газета.Ru02:52

Интересное

Глава Минпросвещения Кравцов заявил о запрете с 1 сентября использовать телефоны на уроках

Министерство просвещения запретило пользоваться телефонами во время занятий в школе, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости04:41

В суде пояснили, что дело против Кристины Асмус возбудили из-за публикации в соцсетях

В Тверском суде Москвы пояснили, по какой причине в отношении актрисы Кристины Асмус возбудили административное дело о дискредитации российской армии.
Lenta.ru05:15

Белгородский губернатор сообщил о взрывах и работе ПВО

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром в Белгороде были слышны несколько взрывов, также в районе города сработала система ПВО.
РБК23:42

Радиоактивные изотопы обнаружили в пробах воздуха, собранных в Котке в Финляндии

Небольшое количество радиоактивных изотопов обнаружили в пробах воздуха, собранных в городе Котке на юго-востоке Финляндии.
Lenta.ru03:44

Песков рассказал об обмане телефонными мошенниками его дочери

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонные мошенники в прошлом году похитили деньги с банковских карт его дочери.
Известия05:18

Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни

На 92-м году жизни умер бывший президент СССР Михаил Горбачёв.
RT на русском05:21

Шольц назвал санкции Запада в отношении России «правильными и эффективными»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции, введенные странами Запада в отношении России из-за ситуации на Украине, "правильные и эффективные".
ТАСС04:30

В результате обстрела ВСУ зернохранилища в Токмаке сгорело 15 тысяч тонн зерна

В результате обстрела сгорело 15 тысяч тонн зерна, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Lenta.ru05:14

Читатели Die Welt раскритиковали власти на фоне остановки работы «Северного потока»

В Германии читатели газеты Die Welt раскритиковали власти страны после сообщения о временной приостановке транспортировки газа по «Северному потоку» в рамках планового техобслуживания.
Известия04:39

Депутат Госдумы Шеремет призвал изменить статус СВО на Украине на контртеррористическую

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости00:31