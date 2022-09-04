Также, по информации европейской группы, крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 69,54%.
Как комментировало в субботу Федеральное сетевое агентство ФРГ, Германия сейчас в разы лучше подготовлена к сбою российских поставок, чем несколько месяцев назад, и пополнение газохранилищ в стране продолжается.
Ранее, 1 сентября, бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что лидеры стран Евросоюза пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского начать дипломатическое урегулирование ситуации в стране, однако им это не удалось.
Решение о формате присутствия президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали, будут принимать с учетом фактора безопасности и других аспектов.
Несмотря на угрозы "подорвать экономику России", Великобритания испытывает серьезный кризис, сопровождающийся резким ростом цен на продукты питания и энергетику, пока в России цены в основном снижаются.