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Глава регулятора ФРГ заявил о достижении промежуточной цели заполнения ПХГ на 85%

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Германии заполнены на 85% раньше предписанного срока.
ТАСС
Также, по информации европейской группы, крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 69,54%.
РИА Новости
Как комментировало в субботу Федеральное сетевое агентство ФРГ, Германия сейчас в разы лучше подготовлена к сбою российских поставок, чем несколько месяцев назад, и пополнение газохранилищ в стране продолжается.
РИА Новости
Власти ФРГ стремятся максимально снизить энергетическую зависимость от России и одновременно запастись газом, чтобы избежать полномасштабного энергокризиса в стране.
Lenta.ru

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